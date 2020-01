Ničeho nelituji, já jsem tu basu asi potřeboval, říká Tomáš Řepka

„Ničeho nelituji, já jsem tu basu asi potřeboval, prostě si tím projít. Strašně mě to změnilo. Jsem silný a pevný v kramflecích. Někomu to může znít jako fráze, ale já to tak opravdu cítím. Myslím, že to lidi brzy poznají na mém chování a na mých činech,“ tvrdí fotbalista, který za milionovou zpronevěru a internetové pornoútoky na exmanželku dostal dva a půl roku.

Plánů má hodně. Chce být trenér a vrátit se k fotbalu. „Je to věc, která mě jako jediná vždycky naplňovala a baví mě. Je pravda, že jsem před pár lety o tom nebyl takhle přesvědčený, asi jsem byl z toho moc unavený a řešil jsem úplně jiné problémy. Těch bylo tolik, že na ten fotbal samozřejmě nebyl čas. Dospěl jsem k závěru, že tam budu nejplatnější. Snad si na mě pan Křetínský někdy vzpomene,“ prohlásil Řepka.

Kromě toho chystá knihu, která vyjde v dubnu, a připravuje také dokument. V obou chce zachytit svůj život ve vězení. V plánu má i besedy. „V nové knize bude surovost, bude tam vylíčený celý můj život, který jsem prožíval osm měsíců na Borech. Budou tam drogy, lidské vztahy, bachaři versus muklové, jaké jsou tam podmínky pro mukly, jak těžké je prožít každý den a přizpůsobit se tomu životu. Chci tam tyto věci rozkrýt a chci o nich mluvit. Chci kolem toho dělat i besedy, otevřít se lidem tímto způsobem, aby si na mě mohli i fyzicky sáhnout, říct si, jo, on tam opravdu byl. Aby to bylo skutečné, aby mi to věřili,“ řekl pro Top Star.

Pobyt ve vězení prý Tomáše Řepku změnil. Je podle svých slov citlivější, ale zároveň bojovnější. Dospěl také k závěru, že nic v životě není samozřejmostí. „Nebojím se ničeho. Cítím se opravdu dobře, znovu jsem se nadechl a máme s Kačkou velké plány. Určitě budeme žít úplně jinak, než jsme žili,“ uvedl Tomáš Řepka o své partnerce Kateřině Kristelové.