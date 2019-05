Řepku čeká nástup do vězení. Předtím byl za matkou a dal televizi rozhovor

Poslední dny na svobodě trávil Tomáš Řepka s přítelkyní Kateřinou Kristelovou (39) v resortu na pomezí jižních Čech a Vysočiny, kde si také zarybařil. Pak se v sobotu podle webu Expres.cz fotbalista vydal za svou matkou Helenou do Českých Budějovic, aby se s ní rozloučil (fotky si můžete prohlédnout zde).

V neděli ještě absolvoval rozhovor pro primácký TopStar na fotbalovém hřišti SK Hostivař.

„Já tam jdu sám za sebe. Já vím, kdo jsem. Kačka taky ví, koho má vedle sebe se vztyčenou hlavou, a jdu si tam s nějakou úctou a nějakou takovou tou pokorou k tomu všemu to odsedět,“ řekl Tomáš Řepka.



Bývalý profesionální sportovec by měl do věznice nastoupit nejpozději v pondělí 27. května odpoledne, jinak by mu hrozil další postih za maření výkonu úředního rozhodnutí. Soud by ho pak mohl potrestat dalšími dvěma roky vězení.

Řepkův advokát Jaroslav Jankrle koncem dubna uvedl, že se jeho klient nástupu do vězení vyhýbat nebude.

Tomáše Řepku potrestaly soudy pravomocně dvouletým nepodmíněným trestem za milionovou zpronevěru a sérii internetových „pornoútoků“ na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Dalšího půl roku mu přidal Okresní soud Praha-západ přeměnou dřívější podmínky.

O podmíněné propuštění z vězení může Řepka požádat po uplynutí třetiny trestu, tedy po deseti měsících. Aby měl šanci s takovou žádostí uspět, musí výkon trestu zahájit v době, kterou mu určil soud.