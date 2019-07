Tomáši Řepkovi výrazně zkrátili trest. Ještě letos by mohl být doma

Obvodní soud pro Prahu 6 v květnu vydal usnesení, kterým Řepkovi 293 odpracovaných hodin započítal jako 293 odseděných dní, informoval primácký TopStar. Fotbalista by tak už v říjnu mohl po odpykání třetiny trestu požádat o podmíněné propuštění.

Sportovec dostal souhrnný trest dva a půl roku za milionovou zpronevěru a pornoinzeráty na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Do ruzyňské věznice nastoupil 27. května.

„Připravovat se na to (vězení) nemusím. Nejdu tam na 15, 10 ani 5 let. Jdu tam na určitou dobu. Věřím, že to zvládnu, a tímhle se pomyslně uzavře nějaký můj kruh, zúčtování mého života. Pak se vrátím a budu čistý,“ prohlásil před nástupem do vězení Řepka.

„Nemám strach. Já před ničím neuhýbám. Chci tam jít se vztyčenou hlavou. Vím, že to je opravdu na nějakou omezenou dobu. Byli tam slavní fotbalisti, slavní umělci,“ dodal.