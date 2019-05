Řepka nebude potrestán za neplacení alimentů, soud stíhání zastavil

Za přečin zanedbání povinné výživy hrozil Řepkovi až jeden rok vězení. Hlavní líčení mělo pokračovat ve čtvrtek 16. května, soudkyně Alice Havlíková z Obvodního soudu pro Prahu 6 však jednání zrušila. Z veřejné justiční databáze vyplývá, že od 9. května je Řepkovo stíhání v této věci zastaveno.

Podle trestního řádu smí tento krok učinit soud či státní zastupitelství. A to například „je-li trest, k němuž může trestní stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen“. Řepka je v současnosti odsouzen k 30 měsícům vězení. Roli mohla sehrát i skutečnost, že dlužné výživné zcela nebo aspoň zčásti uhradil.



Pokud nyní Řepkovo trestní stíhání zastavil soud, může proti tomuto rozhodnutí podat žalobce stížnost. Řízení by se pak přesunulo k Městskému soudu v Praze, který by musel napadené usnesení přezkoumat.

Detaily o tom, proč je stíhání obžalovaného fotbalisty zastaveno, se veřejnost zřejmě dozví až poté, co soud Řepkovi čerstvé vydané rozhodnutí doručí.

Tomáš Řepka měl po rozvodu s manželkou Renátou v roce 2012 na syna a dceru platit 131 tisíc měsíčně. Od května 2015 do září 2018 s výjimkou několika měsíců však peníze neposílal, ani když dosáhl snížení alimentů na 25 tisíc měsíčně na každého z potomků. Synovi Tommasovi (18) dluží podle obžaloby 941 tisíc korun.



U soudu, který začal projednávat Řepkovu obžalobu v březnu, bývalý reprezentant prohlásil, že nemá žádný majetek. Proto nemá z čeho alimenty platit. „Nemám nic. První manželce zůstal byt za 15 milionů, chalupa za tři miliony. Moje majetkové poměry nejsou žádné. Úspory jsou fuč. Příjmy teď nemám,“ uvedl Řepka.

Neplatí ani na syna Markuse z druhého manželství. Bývalé ženě Vlaďce Erbové, která nyní žije v Brně, dluží za rok 175 tisíc korun. Také v tomto případě je obviněn ze zanedbání povinné výživy. Případ řeší brněnský městský soud. Hlavní líčení má pokračovat v úterý 14. května.

Tomáš Řepka je v současné době pravomocně odsouzen na 30 měsíců do věznice s ostrahou.

Dva roky odnětí svobody dostal u soudu za milionovou zpronevěru a falešné pornoinzeráty, kterými na internetu zaútočil na bývalou manželku Vlaďku Erbovou (nyní Řepkovou Bahenskou). Při činu mu pomáhala jeho současná partnerka Kateřina Kristelová.



Dalších šest měsíců má Řepka strávit za mřížemi poté, co mu soudy přeměnily dřívější podmínku za řízení přes zákaz. Do výkonu trestu by měl nastoupit během několika týdnů.