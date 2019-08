Chybí mi moje holka. Beru život tak, jak je, píše Řepka z vězení

„Beru život tak, jak je. Už jsem jednou řekl, že některý by mě rádi viděli na kolenou, ale to se jim nepodaří. Nikdy jsem neuhýbal a nebudu na tom nic měnit ani tady. Měl jsem různý představy i obavy, žádný z nich se ale nenaplnily, je to tady vlastně spíš lepší, než jsem čekal,“ uvedl Tomáš Řepka v písemném rozhovoru pro Extra.cz.

Dodal, že prožil i těžké chvíle a stavy beznaděje. Bere to jako zúčtování s minulostí. „První okamžiky nebyly jednoduchý, chyběla a chybí mi moje holka, lidi, který mám rád. Postupně jsem si ale zvykl na život, kde platí úplně jiný pravidla než venku. O tom všem bude moje nová knížka. Někdo tady tomu říká (Republika) Kongo. Každej ať si za tím představí, co chce. Když jsem ale nastupoval, nikdo na mě nepokřikoval. Některá média to psala hlavně jako mstu, za to, že jsem nikomu nedal rozhovor. A já rozhovory dávat nebudu a zadarmo už vůbec nikomu a už nikdy,“ uvedl.

Řepka prozradil, že denně cvičí, když je možnost hraje i fotbal. Spoluvězňům i plánuje tréninky. „Dávám jim do těla. Některý se bojí, že mi naběhne žíla, ale blikance tu nemám, zatím,“ napsal. „Hodně času věnuju knížkám. Kačka mi pořád nějaký posílá, půjčuju je i klukům. Až jsem jí říkal, že tady udělám novou knihovnu a že by jí na ni měli dát pamětní desku, protože většina knih bude právě od ní.“

Fotbalista, který dostal trest dva a půl roku, má šanci, že se dostane na svobodu mnohem dřív. Ještě před nástupem do vězení mu započetli do souhrnného trestu odpracované hodiny obecně prospěšných prací. Obvodní soud pro Prahu 6 v květnu vydal usnesení, kterým Řepkovi 293 odpracovaných hodin započítal jako 293 odsezených dní. Už v říjnu by tak mohl po odpykání třetiny trestu požádat o podmíněné propuštění.