Co znamená svoboda, jsem si uvědomil až po výkonu trestu, říká Řepka

Jak byste navnadil čtenáře, kteří váhají nad koupí vaší knížky?

Je to všehochuť z mých poznámek a dlouhých dopisů, které jsem sepisoval a posílal rodině. V knize je prakticky vyjádřeno úplně všechno: jak jsem prožíval vězení, jaké jsem měl nálady, jak jsem cvičil, jaké je to prostředí, jak to tam vůbec funguje, jaké lidi jsem potkal. Je tam opravdu spousta věcí.

Bylo pro vás složité udržet si pozitivní mysl a optimismus?

Jo, bylo. Ale prostě jsem věděl, kam jdu. Samozřejmě jsem nevěděl, jaké to tam bude, protože jsem ve vězení nikdy nebyl. Bylo to pro mě nové prostředí, ale časem jsem se s tím nějak sžil. Očuchal jsem si, jak to tam chodí. Pak bylo všechno v pořádku.

Co je pro vás teď nejdůležitější? Čeho si nejvíce vážíte?

Klidu a svobody. Že jsem čistý a můžu se v pohodě ráno probudit a nemusím usínat s těžkou hlavou, co zase přijde. Toto je pro mě nejdůležitější. Co znamená svoboda, jsem si uvědomil bohužel až po výkonu trestu.

Byla pro vás láska důležitá v tom, abyste všechno přečkal?

No jasně! Podpora rodiny i Kačka, protože musíte mít člověka, o kterého se můžete opřít. Je pravda, že spousta muklů to tak nemá, nemají se na koho upnout, nikdo na ně nečeká, takže o to je to pro ně horší. Byly tam i případy, že se s nimi ženský, nebo dokonce manželky, rozešly po telefonu. Bylo to tam kruté, ale já jsem zázemí měl a to mi strašně pomohlo.

6. ledna 2020

Jak momentálně vypadají vaše dny? Co plánujete?

Budu propagovat knihy, budu mít autogramiády. Začali jsme točit časosběrný dokument, který bude trvat nějakou dobu. Mám toho teď strašně moc, hlavně povinnosti spojené s knihou.

Chtěl jste motivovat mladé, aby se neocitli na šikmé ploše.

Od toho jsou moje besedy, které už mám se svým týmem rozjeté. Bohužel přišel covid-19, takže se nám to malinko zpomalilo, ale nabídky mám. Je jenom otázka, kdy a jak to časově dát do kupy, abych se do těch termínů trefil. Ale jak říkám, ty besedy jsou a není problém kamkoliv přijet a říct, ale hlavně poradit, jak se tomuhle vyvarovat.

Je v Deníku ze dna opravdu všechno, co jste tam chtěl mít? Nebo jste něco museli vypustit?

Myslím, že tam je všechno. Vypsal jsem se, je to z mých poznámek, pocitů, které jsem měl momentální. Nic tam není hraného, falešného. Je to tak, jak to bylo.

Tomáš Řepka je teď jiný člověk s čistým štítem?

Tak s čistým štítem asi určitě. Jiný člověk... Troufnu si říct, že jo, kdo jiný by to měl ohodnotit, než já sám. No a uvidíme, co mi zase život přinese dál.

Co na to Kateřina Kristelová? Tomáš Řepka říkal, že láska pro něho byla důležitá, aby všechno zlé přečkal. Jaké to bylo z vašeho pohledu?

Pro mě to bylo potvrzení kvality vztahu, který prověří špatné časy. Je to takové klišé, které ale v našem případě došlo svého naplnění a to v tom smyslu, že jsme si na to sáhli opravdu zblízka. Já bych ráda věřila, že Tomáš je pro mě životní partner a snad já pro něj. Pobrečela jste si nad jeho dopisy?

Kniha vznikala díky dlouhým dopisům, které mi posílal. Nejsem člověk, který brečí často, ale když už to na mě přijde, tak se to děje bez veškerého obecenstva. To jsem určitě zažila, když byl ve výkonu trestu. Jste ráda, že máte toto všechno za sebou? Tomáš je teď namotivovaný, má před sebou dokument, besedy.

Samozřejmě, že jsem ráda. Myslím, že Tomáš vždycky kolem sebe bude mít hodně nepřátel. Speciálně to jsou lidi z jeho blízkého okolí, z minulosti, který špatně koušou, že si právě dovolil strašně zvednout hlavu a stát se silnějším člověkem. V žádném případě neomlouváme, za co se do výkonu trestu dostal. To jsou věci, které jsou jasně potvrzené soudem a on si je právem odpykal, rozhodnutí soudu přijal. Nicméně teď je za tím vším tlustá čára a někdy je skoro komické pozorovat, jak jsou opěvovaní určití konkrétní lidé, kteří provedli horší věci, dejme tomu zabili někoho v autě. Tomášovi byla neustále nasazována psí hlava, jako kdyby udělal to nejhorší na světě, někoho zavraždil, udělal teroristický útok. Tomáš udělal úplně normální chybu, jako spousta lidí, odpykal si ji ve výkonu trestu, je zpátky. Stát se to může, děje se to v podstatě ve sportovním showbyznysu, světovém i českém. Není ničím unikát. Jsem ráda, že má všechno za sebou a teď můžeme žít takzvaně na čisto. Věříte v osud po tom všem, co vás potkalo?

Naprosto. A neměnila bych nic z toho, protože vím, že cestu máme úplně všichni naprosto jasně danou a tak to je. My jenom musíme těmi věcmi projít bez odporu, takže je mi úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Ale nevrátila bych žádný jediný moment. Naopak jsem strašně šťastná, že jsem s Tomášem, je to nejhezčí a nejlepší vztah v mém životě a děkuju bohu za každý den, který s ním mohu strávit.