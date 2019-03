Nemůžu zaplatit alimenty, mám problém sehnat práci, řekl Řepka u soudu

Před samotným začátkem soudce vyzval Řepku, aby řekl, jestli dluh své exmanželce zaplatil. Fotbalista odpověděl, že ne.

Přestože soudce upozornil Vlaďku Erbovou, že nemusí vypovídat, ona se rozhodla, že bude. Ukázala také složenky, které Řepka zaplatil. Pětkrát poslal pět set korun a jednou dva tisíce. Náklady na výchovu syna Erbová kvůli jeho koníčkům vyčíslila na tisíce korun. Sportovní škola podle ní stojí šest tisíc korun a další tisíce platí za synovy kurzy krasobruslení či hokejové tréninky. Jen hokejová výbava vyšla na 20 tisíc korun.

Svému bývalému muži prý rozhodně nebrání vídat se se synem. Tomáš Řepka ale Markuse viděl naposledy 10. září 2017, telefonicky spolu mluvili v lednu 2018. Podle Erbové mu před Vánocemi 2018 poslal krabici s dárky. Fotbalistova obhájkyně uvedla, že balíků bylo více, což doložila několika podacími lístky.

VIDEO: Řepka: Nejsem schopen zajistit si takovou práci, abych mohl platit alimenty v plné výši

„Nejsem schopen uhradit dlužné výživné,“ řekl Řepka u soudu. „Mám blokovaný řidičský průkaz, mám exekuce. Mám problém sehnat práci, protože nemám žádnou praxi.“

Fotbalista tvrdí, že přišel o práci hlídače kvůli novinářům. Prý ho ve firmě, kde pracoval asi půl roku, fotili paparazzi. Tak ho majitel vyhodil.

Soudce se ho zeptal, z čeho tedy žije. „Dělal jsem soukromého fotbalového trenéra, chodil jsem na nějaké akce, kde mi platili. Vydělal jsem si v průměru osm tisíc měsíčně,“ uvedl. „Komplikuje mi to, že musím vykonávat trest obecně prospěšných prací. K dnešku mám odpracováno asi 160 až 170 z uložených 300 hodin.“

Tomáš Řepka u soudu (Brno, 5. března 2019)

Bývalý fotbalista uvedl, že nevlastní žádný majetek, auto, ani dům. Za prodej autobiografických knih prý získal asi čtyři tisíce korun. „Nemám nic, vlastně ani to nic,“ tvrdí Řepka s tím, že nemůže uhradit celé dlužné výživné, i když měl místo 15 tisíc platit pět tisíc měsíčně. To znamená, že by dlužná částka za období, pro které je nyní stíhán, činila 55 tisíc korun.

Soudce potvrdil, že Městský soud v Brně nedávno snížil Řepkovi výživné na syna na pět tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. Řepka se odvolal. Maximum, co je schopen platit, jsou prý dva tisíce korun.

Bývalý fotbalista slíbil, že do začátku května uhradí dlužné výživné ve výši 19 tisíc, pokud půjde o částku dva tisíce měsíčně. Soudce jednání odročil na polovinu května.