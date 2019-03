Hra na kanadskou rodinu skončila, napsal Tomáš Plekanec

Kanadský odvolací soud rozhodl v návratovém řízení zahájeném na návrh Tomáše Plekance podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Lucie Vondráčková se syny Matyášem a Adamem se do Česka vrátí po skončení školního roku.

„Těžká série v playoff s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka. Děkuji právníkům, především pak Lence Radoňové za skvělou práci. Bez ní bych tento příspěvek nemohl napsat. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří. Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila. Děkuji fanouškům, trenérům i spoluhráčům za podporu a pochopení. Pokud jsem nehrál, bylo to z důvodů, že jsem létal do Kanady,“ napsal ve středu večer na svůj facebookový profil Tomáš Plekanec.



Podle dřívějšího rozhodnutí soudu prvního stupně se měly děti vrátit do ČR bezodkladně. „Odvolací soud ale zohlednil zájmy dětí, na které opakovaně upozorňovala paní Lucie Vondráčková, a rozhodl tak, že děti dokončí školní rok, nebudou tedy nyní měnit svůj domov a do ČR se vrátí až po jeho skončení,“ informovali Top Star magazín právní zástupci Lucie Vondráčkové.

„Máme možnost tady dochodit školní rok. Jsem šťastná za kluky. Mám radost. Přijedeme o prázdninách. Splnil se mi můj sen. Chtěla jsem, aby se kluci v klidu rozloučili, aby to nebylo všechno ve spěchu a zbytečně v průběhu roku. Už se moc těším domů. A začne po osmi letech nová etapa,“ řekla svým fanouškům Lucie ve čtvrtek dopoledne ve videu sdíleném na Youtube.





Vondráčková umístila 18. března na svůj facebookový profil video, ve kterém se svěřila, že by podle ní bylo ideální, aby její synové dokončili v Kanadě alespoň tento školní rok. „Aby nemuseli všechno v průběhu školního roku měnit, protože to mi vždy přišlo nevýhodné. Nezáviděla jsem těm dětem, které musely v průběhu roku přejít ze školy do školy. Jako máma bych byla šťastná. Když to nebude možné, přijedeme dřív,“ svěřila se Vondráčková svým fanouškům.



Pasy klukům, kteří jsou s matkou v Kanadě, zabavili poté, co Plekanec na svou manželku podal tvz. návratovou žalobu.