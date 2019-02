Pravda vyjde najevo a my nebudeme za bestie, říká Šafářová o vztahu

„Byly chvíle, kdy se mě Tomáš ptal: Chceš tohle podstupovat, máš to zapotřebí? A já na to: Hele, už v tom jsem, máme se rádi a navíc si pořád myslím, že pravda vyjde najevo a my dva nebudeme vnímáni jako nějaké bestie. Ony tyhle komplikace časem utichnou,“ cituje Šafářovou magazín Reportér.

Tenistka odmítá výtky příznivců Lucie Vondráčkové, že rozbila rodinu a odloudila otce od synů.

„Potkala jsem člověka, který má svůj vztah vyřešený, ukončený, jenom není rozvedený. Samozřejmě mě netěší, že mě někdo vnímá jako osobu, která rozvádí manželství s dětmi, ale co s tím můžu udělat?“ říká tenistka.

Tomáš Plekanec v rozhovoru pro Magazín DNES nedávno potvrdil, že si nebyl jistý, zda bude chtít tenistka ve vztahu pokračovat. Kvůli celé kauze ohledně rozvodu kvůli ní má výčitky.

„Není mi to příjemné. Ale ani jeden jsme neudělali nic špatného, Lucka nikdy nebyla důvodem našeho rozchodu. Několikrát jsme se o tom bavili: jestli se na to nechce vykašlat a že se třeba potkáme jindy. Ale vždycky jsme došli ke stejnému závěru. Proč by nám někdo, kdo neříká pravdu, měl ničit vztah? Myslím, že dneska už většina lidí chápe, jak to celé bylo,“ dodal Tomáš Plekanec.

Vondráčková a Plekanec se vzali v roce 2011, narodili se jim dva synové a jejich manželství dlouho vypadalo idylicky. Aspoň zvenku. Podle hokejisty se ovšem jeho vztah se zpěvačkou pokazil už v polovině manželství. Po čtyřech letech to podle něj začalo být všelijaké. Neumí si prý vysvětlit, jak se velká láska proměnila skoro v nenávist.

Hokejista na začátku srpna 2018 na Facebooku oznámil, že jdou s manželkou od sebe. Začala série obviňování a vzkazů přes média a sociální sítě, kdo za rozchod může a nemůže, řešila se možná nevěra a péče o syny.