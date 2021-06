Podvod, dluhy, pobyt v léčebně i pomoc Absolonové. Horna poprvé promluvil

„Bylo mi tehdy vážně mizerně. Stalo se, že jsem seděl na střídačce při zápase, a místo abych byl vtažený do hry, problesklo mi hlavou, co mě čeká další dny. Musím donést další splátku. Někde si zase půjčit, abych na ni vůbec měl,“ vzpomíná Tomáš Horna v článku, který napsal pro web Bez frází.

„Spoluhráč mi takhle jednou mezi řečí povídá, že potřebuje pomoct. Jestli bych mu neručil za půjčku. Jasně, proč ne. Neváhal jsem ani sekundu. U něj doma mi všechno vysvětlil. Že je to na barák, který stavěl, a protože už si půjčoval poněkolikáté a nebylo to zrovna v bance, potřeboval někoho, kdo svým podpisem riskantní půjčku zajistí. Šlo o sedm set tisíc. Vydělávali jsme dvě stě pade, proč bych se měl s nějakýma sedmi stovkama trápit?“ vysvětluje bývalý hokejista s tím, že dokument ani nečetl a vůbec nepřemýšlel nad tím, že by dělal něco špatného.

„Prostě jsem kamarádovi podepsal, co chtěl, víc jsem se nestaral. Měl jsem tehdy pocit, že život je přece jednoduchej. Přispěla k tomu i mladičká přítelkyně, kvůli níž jsem zrovna odešel od rodiny. Lítal jsem na obláčku absolutní bezstarostnosti. Vůbec jsem netušil, že existuje někdo, komu se říká lichvář. A už vůbec bych nepředpokládal, že za rok zjistím, že ten spoluhráč nic neplatí, takže jeho dluh jde za mnou. Začaly telefonáty a požadavky na urychlené splacení, samozřejmě napumpované o nesmyslné úroky,“ vzpomíná Horna.

Úroky rostly, z sedmi set tisíc korun se postupně staly dluhy v řádu milionů. Bývalý partner Moniky Absolonové si prý na splácení dokonce půjčoval peníze, o zaplacení jednotlivých částek však neměl žádná potvrzení.

4. března 2021

„Tehdy to vygradovalo, úplně mě to vcuclo. Hledal jsem, čeho se chytit. Věřil jsem všemožným – v uvozovkách – zaručeným investicím, při nichž mě nakonec taky o..bali. To byl případ třeba i babiččina baráku,“ říká Tomáš Horna.



V jeho rodné obci Velká Dobrá nechala na Hornu jeho babička přepsat dům, který postavila spolu se svým manželem. Krátce poté jí doma zazvonili jeho noví majitelé. Původní majitelka se tak musela i se svou vnučkou, sestrou Tomáše Horny, okamžitě vystěhovat.

Všechno prý tehdy dospělo do stavu, kdy se Horna jednoho dne odhodlal, spolknul, jak sám říká, poslední kousky hrdosti a došel do nemocnice. „Všudypřítomný stres mě definitivně dohnal a já se zhroutil. Napadaly mě i nejhorší věci. Že se prostě zabiju a bude klid. Neviděl jsem lepší východisko, navíc mě šíleně trápilo, že i proto, že žiju se známou zpěvačkou, se všechno propálí veřejně. Lidé, jimž jsem dlužil, mi přesně tímhle vyhrožovali,“ popisuje a dodává, že v psychiatrické léčebně nakonec strávil týden.

„Měl jsem v nemocnici pohodu, dostával jsem prášky a konečně jsem se vyspal. Paní terapeutka, s níž jsem o všem pravidelně mluvil, mi vrátila sebevědomí. Vykládal jsem jí, že mi připadá, jak nic neumím a nic jsem nedokázal, a ona mě přesvědčila, že toho mám ve svém věku za sebou tolik, že mi moji vrstevníci můžou závidět,“ vzpomíná Tomáš Horna.

V dlouhé zpovědi zmiňuje i vděk k bývalé partnerce, zpěvačce Monice Absolonové. Ta mu na začátku jejich vztahu finančně pomohla s dluhy a byla mu i velkou psychickou oporou.

Monika Absolonová a Tomáš Horna se dali dohromady v létě 2014. Absolonová letos v květnu oznámila, že se s Hornou rozchází. Důvodů podle ní bylo víc, ale nechce je komentovat. Zpěvačka a bývalý hokejista mají spolu dva syny, Tadeáše a Matouše. Hokejista má z předchozího vztahu ještě dceru.

Zpěvačka a sportovec se v roce 2016 zasnoubili, přestože Absolonová o další svatbě neuvažovala. Poprvé se zpěvačka vdávala v roce 2000, ve svých třiadvaceti letech. Vzala si tehdy slavného hokejistu Václava Eiselta.