Tom Hanks je zpět v Americe. Vyléčil se z koronaviru

Hanks se cítil dobře a jeho nemoc neměla těžký průběh. Informoval o tom své fanoušky před pár dny na sociální síti. Celou dobu věřil, že vše dobře dopadne a snažil se povzbudit celý svět.

„Chvíli to zabere, ale pokud se budeme starat jeden o druhého, pomůžeme, kde to jde a vzdáme se nějakého toho komfortu, tak by to všechno mělo přejít,“ napsal Hanks.

Z Austrálie se do Ameriky dostal soukromým letadlem, jinak by se do země zřejmě v této době těžko dopravoval. V pátek ho paparazzi vyfotili v jeho autě před domem v Los Angeles společně s manželkou. Nyní musí setrvávat doma, jak je nařízeno celoplošně pro všechny obyvatele.

Mimo to by měl i přes vyléčení z koronaviru dodržet karanténu. S manželkou mají prý dostatek zásob a věří, že se celá situace brzy zlepší. Nadále přes sociální sítě vyzývají ostatní, aby to nebrali na lehkou váhu a chránili se rouškami a pokud možno zůstávali doma.

Tom Hanks patří mezi celosvětově nejoblíbenější herce. Proslavil se především charakterními rolemi ve filmech jako Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13 nebo Trosečník.