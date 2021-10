Oteklý Tom Cruise. Fanoušci spekulují o plastice obličeje i nemoci

Herec Tom Cruise vyrazil se svým adoptivním synem Connorem (26) na sobotní baseballový zápas mezi San Francisco Giants a Los Angeles Dodgers.

Poté, co svět obletěly aktuální fotografie a videa známého hollywoodského herce, fanoušci začali spekulovat o tom, co se s jejich idolem děje. Hollywoodskou hvězdu prý mnozí napoprvé ani nepoznali.

„Co to má s obličejem? Další hvězda, co nedokáže stárnout? Vypadá jak nateklá ropucha. Myslel jsem, že scientologie má lék na všechno včetně vrásek,“ diví se fanoušci na Twitteru, kde kolují fotky oteklé hercovy tváře. Podle mnoha názorů je zcela evidentní, že Cruise podstoupil kosmetický zákrok a kvůli postupně povadajícím tvářím si nechal aplikovat výplně.

„Vypadá to, jako by někdo cizí měl na obličeji nataženou tvář Toma Cruise,“ píše další fanoušek na Twitteru. Podle některých může jít i o následky léčby. „Moc bych nevtipkoval, možná je vážně nemocný, takto může vypadat i člověk, který podstupuje náročné léčení. To, že je najednou oteklý v obličeji může být i vedlejší účinek nasazení nové medikace,“ spekuluje pod fotkami herce další uživatel Twitteru.

Dodává však, že pravdou je, že sám Cruise jakožto scientolog skeptický k psychiatrii v roce 2005 kritizoval například Brooke Shieldsovou za to, že kvůli poporodním depresím bere léky na psychiku, po kterých její tvář také vypadala otekle.



„Je mi z vás špatně. Pravda je nejspíš taková, že teď, v čase, kdy zrovna nefilmuje a nemusí vypadat na plátně naprosto dokonale, jen trochu přibral. Je trochu nechutné dělat si legraci z toho, že vypadá taky někdy jako normální smrtelník,“ zastal se herce jiný fanoušek.



VIDEO: Tom Cruise překvapil oteklým obličejem:



V roce 2012 Tom Cruise v rozhovoru pro magazín Playboy prohlásil, že mladistvě vypadá díky svému životnímu stylu. „Žádné plastiky nemám a nikdy bych na žádný zákrok ani nešel,“ řekl tehdy herec.