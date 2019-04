Přesně to jsem potřebovala, říká o scientologii dcera Cruise a Kidmanové

Isabella se v dopise pro členy scientologie, který zveřejnil kritik sekty Tony Ortega, vyznala ze svého vztahu k církvi. Školení, které absolvovala, bylo podle ní přesně to, co potřebovala.

„Toto jsem hledala. Chybějící kousek. Najednou všechno začalo dávat smysl. Všichni to musíme udělat. Je to těžká práce. Stojí hodně úsilí. Zažijete pár zhroucení a může vám být z toho špatně, ale všechno se vyplatí, protože to překonáte,“ napsala Isabella s tím, že také děkuje svému otci a tetě Cass Mapotherové. „Utopila bych se ve vlastních problémech, kdybyste tam nebyli, abyste mě podpořili i během předběžných zkoušek. Jsem tu díky celé rodině a organizaci.“

Nezapomněla poděkovat také šéfovi scientologie Davidovi Miscavigeovi a zakladateli L. Ronovi Hubbardovi.

Auditor v scientologii je člověk, který projde rozsáhlým školením. Pak pomáhá ostatním členům církve prostřednictvím intenzivních sebehodnotících sezení a využívá přitom elektronické zařízení nazvané E-metr. Hlavním úkolem auditora je přimět lidi, aby prozradili svá tajemství a přiznali své nedostatky.

Isabellin otec Tom Cruise patří mezi vysoce postavené zastánce scientologie. Přivedla ho k ní v 80. letech jeho první manželka Mimi Rogersová, se kterou se rozvedl v roce 1990.

Ve stejném roce si vzal herečku Nicole Kidmanovou, s níž má kromě Isabelly ještě adoptivního syna Connora (24), který je také stoupencem scientologie a dokonce randí s vycházející hvězdou sekty Silviou Zanchi. Cruise a Kidmanová se po 11 letech manželství rozvedli v roce 2001.

Hercovou třetí manželkou se v roce 2006 stala kolegyně Katie Holmesová. Jejich dcera Suri (13) byla také členkou scientologie, ovšem po rozvodu v roce 2012 si Holmesová vydobyla, že Suri může sektu opustit.

Cruise je na své členství patřičně hrdý. „Neuvěřitelně mi to pomohlo v životě. Jsem scientologem skoro 30 let. Bez toho bych nebyl tam, kde jsem. Takže je to nádherné náboženství. Jsem neuvěřitelně hrdý,“ řekl herec v roce 2016.

Co je scientologie? Scientologickou církev založil v USA roku 1954 spisovatel sci-fi L. Ron Hubbard. Jejím hlavním principem je víra v kosmické bytosti, které představují duši každého člověka a neustále se převtělují. Ve Spojených státech ji uznali jako církev v roce 1973, v Evropě má ale řadu odpůrců, a to především v Německu. V Česku fungují scientologové jako občanské sdružení, založili zde například i školu. Její členové prý připravují pro ministerstvo kultury žádost o registraci jako církev. To ji však před několika lety označilo za nebezpečnou sektu. Scientologové mají ve světě údajně několik milionů členů, mezi nejznámější patří herci Tom Cruise a John Travolta, a 6000 "církevních" struktur.

