Tom Cruise seřval filmový štáb kvůli bezpečnosti ohledně covidu

Cruise je hlavní hvězdou i producentem filmu. Na nahrávce, kterou má britský list The Sun, křičí na štáb na place. Požaduje dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi a dalších pravidel, která umožňují natáčení filmů během koronavirové pandemie.

„V noci telefonuji s každým zas*aným studiem, pojišťovnami, producenty a oni nás sledují, využívají nás k natáčení svých filmů. Chápete jakou odpovědnost máte? Budou mě zajímat vaše důvody. A pokud nebudou rozumné a já nepochopím vaši logiku, máte padáka,“ prohlásil.

„Pokud vás znovu uvidím, že to děláte, půjdete do pr*ele. A stejně tak každý v tomto štábu, ty taky a ty taky. A ty, už to nikdy nedělej. Nezastavíme natáčení tohoto podělaného filmu,“ řekl členům štábu, kteří stáli u sebe blíž než dva metry.



Podle herce Hollywood v této nejisté době spoléhá na filmy jako Mission: Impossible. „Chceme zlatý standard. Lidé jsou zpět v Hollywoodu a točí kvůli nám filmy! Protože věří nám i v to, co děláme,“ dodal.

Kdy k incidentu došlo, není jasné. Štáb do Londýna dorazil počátkem prosince. Sedmé pokračování Mission: Impossible bylo jedním z prvních filmů, které v únoru ukončily produkci kvůli koronaviru. Výroba byla obnovena v září a natáčelo se v Itálii, Norsku a Londýně. Premiéra snímku je plánována na listopad 2021.