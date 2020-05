Fanoušci Tomia Okamury mě hromadně nahlašují, říká Tomáš Břínek alias TMBK

„Úplný prvopočátek mého tvoření byl na základní škole ve čtvrté třídě. Tehdy jsem si ty vtipy ještě kreslil na papír a posílal to po třídě. Pak jsem začal fotit a přišel jsem do kontaktu s Photoshopem. A když se u nás začaly pořádně rozjíždět sociální sítě, začal jsem dělat tyhle blbosti,“ popisuje Tomáš Břínek na úvod rozhovoru s moderátorem Bořkem Slezáčkem.



Podle toho se spoustě lidem otevírá kudla v kapse, jakmile slyší okřídlené spojení laskavý humor. Existuje něco, před čím by se TMBK jako tvůrce zastavil? „Moje heslo je, že humor je jako Sovětský svaz – nemá hranice. Ale samozřejmě pro mě jisté hranice má. Do něčeho bych asi určitě nešel,“ míní Břínek. Jeho vnitřní autocenzura nevychází ani tak z morálního přesvědčení, jako spíše ze sociálního tlaku.

„Například vtipy o koncentračních táborech jsou samozřejmě špatné, ale pořád to beru jako vtip. Na mém rozhodování má ale vliv i další zásadní věc. Když udělám koláž, kde se objeví třeba Adolf Hitler, Facebook mi to většinou sám smaže. Neřeší totiž souvislosti, ale čistě obsah. Kdysi to bylo volnější. Teď mi třeba kvůli tomu i zablokují účet. Řídím se proto částečně i podle toho,“ vysvětluje Tomáš Břínek.

Toho po zveřejnění některých koláží na sociálních sítích lidé často také nahlašují. „Třeba fanouškům Tomia Okamury se nelíbí, že se vyskytne v nějaké satirické koláži, a hromadně mě nahlašují. I nezávadný obsah pak Facebook nebo Instagram občas vyhodnotí jako špatný a příspěvek stáhne,“ popisuje TMBK.

Když ho prý napadne něco povedeného, nikdy v tu chvíli neřeší, koho se to týká. „Spousta vtipů díky tomu směřovala třeba i na mou tchyni Halinu Pawlowskou. Když mám nápad a týká se něčeho aktuálního, pouštím ho ven okamžitě. Většinou pak totiž ztrácí na síle,“ říká Břínek.



Grafika se prý koronavirová krize příliš nedotkla. „Čísla mi šla naopak dost nahoru. Lidé sedí doma a koukají na sociální sítě. Denně vytvořím někdy až deset věcí, některé dny naopak nic. I já trávím karanténu na internetu. Občas hraji rád stejně jako můj syn Hugo počítačovou hru Fortnite. Filmům a seriálům v karanténě moc nedám, naposledy jsem dokoukal seriál Outsider, ten byl super. Jinak moc nečtu, teď jsou to akorát pohádky synovi před spaním,“ dodává Tomáš Břínek.

