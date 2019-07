Byl moc osamělý, říká Tina Turner o synovi, který spáchal sebevraždu

„Myslím, že Craig byl osamělý, a to ho trápilo víc než cokoliv jiného,“ řekla zpěvačka v pořadu CBS Sunday Morning. „Mám všude kolem sebe fotky, na kterých se usmívá, a snažím se sama sebe přesvědčit, že teď je mu už dobře. Opravdu,“ dodala.

Craig se narodil, když bylo zpěvačce osmnáct let. Jeho biologický otec Raymond Hill byl saxofonista kapely Kings of Rhythm.

Zpěvaččin manžel Ike Turner Craiga adoptoval. Tina a Ike měli spolu syna Ronnieho a zpěvačka také adoptovala Ikeovy dva syny Ikea juniora a Michaela.

Zpěvačka, která od roku 1994 žije ve Švýcarsku se svým druhým manželem, producentem Erwinerm Bachem, se s žádným ze svých čtyř synů dlouhodobě nestýkala. Pouze jim posílala peníze.

„Tina mě vychovávala od dvou let. Je jedinou matkou, kterou jsem poznal. Ale nemluvil jsem s ní už pěkně dlouho, asi od roku 2000. A myslím, že ani jeden z mých bratrů s ní nemluvil,“ řekl Ike Turner junior v dubnu 2018 v rozhovoru pro týdeník The Mail on Sunday.