Zbavují královskou rodinu lesku. Nevím, o co jim jde, naříká otec Meghan

Thomas Markle, s nímž se dcera dlouhodobě nestýká, si po oznámení Harryho a Meghan o odstoupení z předních rolí členů královské rodiny užívá pozornost amerických i britských médií.

V dokumentu stanice Channel 5 krok vévody a vévodkyně ze Sussexu odsoudil a uvedl, že ho Meghan zklamala. Měla by si podle něj uvědomit, že sňatkem s princem na sebe vzala i jisté závazky. Britská královská rodina je podle něj jednou z nejtrvalejších a nejvýznamnějších institucí vůbec.

„Oni ji ničí, znehodnocují ji, zbavují ji lesku... Nevím, o co jim jde. Proměňují ji v obchoďák Walmart, jen s korunou. Je to směšné a nemělo by se to dít,“ citovala bývalého filmového osvětlovače agentura Reuters.

Markle také tvrdí, že Meghan pro peníze „zahodila“ sen každé dívky stát se princeznou. Posteskl si také, že se nejspíš s dcerou a jejím mužem už nikdy neuvidí. Můžou ovšem za to i jeho výlevy v amerických médiích a dohody s bulvárem, pro který se nechal vyfotit ještě před královskou svatbou, která byla v květnu 2018.

Ve velký den Meghan nakonec chyběl, kvůli údajným potížím se srdcem. „Moje dcera vypadala nádherně. Přál bych si, abych tam mohl být. Určitě jsem byl vděčný, že tam Charles byl. Přiznám se, že jsem kvůli tomu trochu brečel. Dodnes na to nemůžu zapomenout,“ uvedl s tím, že na prince Charlese trochu žárlil.

„Chci se omluvit královně a královské rodině,“ prohlásil také v dokumentu a prohlásil, že jeho obraz v médiích byl zkreslený a ve skutečnosti není takový, jak se o něm píše.

Premiér popřál Harrymu a Meghan

Britský premiér Boris Johnson popřál princi Harrymu a vévodkyni Meghan šťastnou budoucnost. „Jsem si jistý, že královská rodina, která je tu s námi už velice dlouhou dobu, najde cestu vpřed... Domnívám se, že se ke mně celá země připojí s přáním všeho dobrého pro budoucnost Harryho a Meghan,“ řekl ve středu Johnson novinářům v Berlíně, kde se účastní konference o příměří v Libyi.



Princ Harry a vévodkyně Meghan na obálce New York Post (New York, 9. ledna 2020)

Poprvé od svého sobotního prohlášení, v němž dala zelenou novému životnímu směru svého vnuka, se na veřejnosti objevila královna Alžběta II. Poblíž svého sídla v Sandringhamu navštívila mši.

Princ Harry ani jeho žena nebudou podle dohody s královskou rodinou nadále užívat titulu Jejich královské Výsosti, nebudou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků. Zavázali se také, že státní pokladně vrátí v přepočtu přes 70 milionů korun, které utratili za renovaci svého britského sídla Frogmore Cottage v hrabství Berkshire poblíž windsorského hradu. Za pronájem nemovitosti budou nyní platit komerční nájem.

V pondělí vévoda ze Sussexu poprvé promluvil o svém odchodu z královské rodiny. Je smutný, že se musel vzdát svých povinností. Chtěl se svou ženou Meghan dál sloužit královně, britskému Společenství a vojenským sdružením, bez financování z veřejných prostředků. Ukázalo se však, že to není možné. Řekl, že konečný výsledek není tím, co zamýšlel.