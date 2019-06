Třetí těhotenství bych nezvládla, šla jsem na potrat, přiznala Holliday

„Další těhotenství bych psychicky nezvládla. Udělala jsem tak pro sebe a hlavně pro svou rodinu to nejlepší možné rozhodnutí. Nebylo to jednoduché, avšak nezbytné. Jestli své volby lituji? V žádném případě,“ napsala Tess Holliday na svůj instagramový profil, který sledují téměř dva miliony lidí.



Americká modelka s výškou 165 centimetrů a hmotností 118 kilogramů trpěla rok po narození svého prvního syna Bowieho v roce 2016 poporodní depresí. Z předchozího vztahu má dnes již třináctiletého syna Ryleeho.

Hvězda sociálních médií povzbudila v reakci na rozhodnutí státu Alabama, který zakázal potraty, své sledující fanynky k tomu, aby i ony sdílely s hashtagem #YouKnowMe své příběhy, které je vedly k rozhodnutí podstoupit tento zákrok.

„Věděli jste, že v průměru jedna ze čtyř žen má za sebou potrat? Není to tak jednoduché, jak to z pohledu některých lidí nejspíše vypadá. Mnohdy jde například o oběti znásilnění či incestu. Nenechme staré muže rozhodovat o tom, co bychom měli dělat se svými těly. Rozhodnutí o svém zdraví, těle a sexuálním životě je základním lidským právem,“ napsala Holliday.



Alabamský senát odsouhlasil v polovině května návrh zákona, který zakazuje téměř všechny interrupce. Lékařům za provedení zákroku bude hrozit až 99 let vězení. Výjimkou bude jen stav ohrožující matku. Tento zákon už zažalovala Americká unie občanských práv (ACLU).

Americký prezident Donald Trump na Twitteru uvedl, že potrat by měl být povolený v případě znásilnění nebo incestu. Jeho vyjádření je v rozporu s novým restriktivním zákonem, který podepsala republikánská guvernérka ve státě Alabama. Spojené státy čeká velký souboj o interrupce u Nejvyššího soudu.