Jsem pansexuálka, překvapila přiznáním plus size modelka Tess Holliday

„Cizí muž na baru u bazénu se mě zeptal, zda jsem bisexuální. Odpověděla jsem mu, že o své sexualitě jsem dlouho přemýšlela a zařadila bych se proto spíše do kategorie pansexuálů,“ řekla modelka, která je od roku 2015 vdaná a má s manželem Nickem dvě děti.



Pansexuálem je podle Oxforského výkladového slovníku člověk, který se zamilovává do lidí bez ohledu na jejich pohlaví a identity. Rozdíl od bisexuála je občas popisován tak, že jako pansexuál se můžete zamilovat i do transsexuála nebo intersexuála či někoho, kdo se pohlavně nevyhraňuje, a to co do vzhledu i chování.

„Poté, co jsem to zjistila, začala spousta věcí v mém životě dávat smysl. Spousta věcí, které jsem cítila a dělala jako teenager i vztahy, které jsem za svůj život měla. Je to velká úleva. Dokážu se s lidmi nyní více sblížit a propojit a nemusím již předstírat, že jsem někdo, kým ve skutečnosti nejsem,“ pokračuje Tess Holliday.

Modelka tvrdí, že svého muže by nikdy nepodvedla a žijí společně spokojeně v monogamním vztahu. Přesto si je jista tím, že by stejně tak dokázala žít i s jinou ženou. „Nevěděla bych nejspíš co a jak. Ale určitě bych na to postupem času přišla,“ míní.

K pansexualitě se hlásí i mnoho dalších celebrit. Jsou mezi nimi například zpěvačky Miley Cyrusová, Kesha, Sia, herečka a bývalá manželka Johnnyho Deppa Amber Heardová či frontman kapely Panic! At the Disco Brandon Urie.



V rozhovoru Tess Holliday zmínila také rozhodnutí jít po narození svého druhého syna Bowieho (3) na potrat i frustraci z toho, jak ji za to velká část společnosti kritizovala. Modelka tehdy přiznala, že by další těhotenství nezvládla i proto, že po druhém porodu bojovala s psychickými potížemi.