Pomalu se nemůžete nikomu smát, protože to může urazit, míní Gilliam

Podle Gilliama, který kvůli nejrůznějším problémům po dlouhých letech konečně uvádí do kin svůj film Muž, který zabil Dona Quijota, je velký rozdíl ve smyslu pro humor mezi Brity a Američany.

„Vždy jsem měl pocit, že Britové jsou skvělí v dělání si legrace sami ze sebe. Američani spíš z jiných lidí. Stále to platí, ale mění se to, už se pomalu nemůžete nikomu smát, protože to může někoho urazit,“ prohlásil pro Wall Street Journal s tím, že se mu stýská po časech, kdy se podobné věci neřešily. „Někteří lidé vztahují vtípky hned na sebe a vadí jim, že si z nich dělám legraci. Ale já o nich nikdy neslyšel. Dělám si srandu z věci, co mě napadla.“

Terry Gilliam byl loni hvězdou karlovarského filmového festivalu a také tam kritizoval politickou hyperkorektnost. Reagoval na prohlášení BBC, že dnes už by „šest bílých mužů“ čili slavnou skupinu Monty Python nevysílala.

„Že vás to skoro rozplakalo? Mě málem taky,“ komentoval Gilliam vyjádření šéfa programu BBC o skupině Monty Python, jejímž byl členem. „Taková pitomost, že ani v komedii už nemůže být šest bělochů! Všechny nás to strašně rozčililo, a víte co? Já už nejsem bílý muž, já jsem černá lesba,“ vzkázal Gilliam v reakci na současný diktát politické korektnosti.

„Ale vážně, je to opravdu šílené. V BBC skutečně platí, že ve všem, co vysílají, musí být zastoupena každá sebemenší skupinka lidí na této planetě. Přitom my jsme vlastně různorodost splňovali, z šesti členů Monty Python byl jeden gay a jeden Američan,“ prohlásil loni americký rodák.