Za mladistvý vzhled vděčím stravě, pohybu a otužování, říká hvězda Zoufalek

„Proč se neřídit podle základních rad lékařů? Nekouřit, vyhýbat se cukru a alkoholu, mít dostatek pohybu a zdravého jídla. Je to vlastně velmi jednoduché,“ říká Teri Hatcherová v jednom z videí na Youtube. Na kanále s názvem Hatching Change herečka pravidelně sdílí oblíbené recepty.

Hatcherová přiznává, že ji šokuje množství lidí, kteří jsou ochotni kupovat si a jíst „nechutné, nezdravé a odporné“ polotovary. „Určitě jste to už mnohokrát slyšeli. Pravda je taková, že jste to, co jíte. Snažím se jíst převážně zeleninu, ovoce, maso a ořechy. Ale není to jen o stravě. Starám se o sebe. Pravidelně cvičím, chodím na dlouhé ranní procházky, medituji a otužuji se při sprchování ledovou vodou,“ pokračuje.

K otužování prý inspiroval Hatcherovou spoluzakladatel sociální sítě Twitter Jack Dorsey. Ten se začátkem dubna svěřil v jednom z rozhovorů, že během dne jí pravidelně jen jedno jídlo, často drží víkendový půst, kdy pije jen čistou vodu, pracuje vestoje, chodí rád pěšky a denně si dopřává ledové koupele.

„Začala jsem na jaře opatrně s ranními ledovými sprchami a musím uznat, že je to opravdu skvělé. Nikdy předtím by mě nenapadlo, jak moc to může pozitivně ovlivnit vaši náladu. Zkuste to také. Postupně snižujte během sprchování teplotu až do bodu, kdy je to pro vás ještě příjemné a únosné,“ vyzývá herečka.

VIDEO: Teri Hatcherová sdílí na Youtube své oblíbené recepty: