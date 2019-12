Zoufalá manželka Teri Hatcherová slaví 55. narozeniny

Rodačka z Kalifornie Hatcherová se začala před kamerou objevovat v polovině 80. let. Jako většina debutujících herců se uplatnila nejprve ve vedlejších rolích v televizních seriálech, mimo jiné v akční sérii MacGyver. V roce 1992 se dostala do finále castingu na hlavní ženskou hrdinku sitcomu Jsem do tebe blázen. Tvůrci dali přednost Helen Huntové.



Jako jisté odškodnění mohla Hatcherová vnímat fakt, že následující rok získala roli novinářky Lois Laneové v seriálu o Supermanovi. Díky ní se poprvé dostala do povědomí diváků i filmových tvůrců. Jeden z nich, režisér Roger Spottiswoode, posléze Hatcherové nabídl životní šanci v již zmíněném snímku o agentovi 007.

Vrcholem dosavadní herecké kariéry Teri Hatcherové ale byla role Susan Mayerové v populárním televizním seriálu Zoufalé manželky, který s humorným nadhledem popisuje život žen na typickém americkém předměstí. Díky němu získala Hatcherová v roce 2005 Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herečka v hudební nebo komediální roli. Týž rok a ve stejné kategorii ji ocenil i americký herecký svaz Screen Actors Guild.

Poslední díl seriálu Zoufalé manželky vysílal americký kanál ABC v květnu 2012. Už dlouho předtím se ale v médiích spekulovalo, že mezi Hatcherovou a představitelkami dalších „zoufalek“ to značně skřípe. Možná i proto Teri Hatcherová na svůj tehdejší úspěch dosud nedokázala navázat.

Herečka byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem se v roce 1988 stal Marcus Leithold, se kterým se rozvedla o rok později. Marcus se tehdy o jejich manželství vyjádřil ve smyslu, že skončilo ještě dříve, než si nechali vyvolat svatební fotky. V květnu 1994 si Hatcherová vzala herce Jona Tenneye, se kterým se v březnu 2003 také rozvedla. Mají spolu dnes již dvaadvacetiletou dceru Emerson Rose Tenneyovou.

Teri Hatcherová (1990)

V polovině 90. let se fotka Teri Hatcherové, zabalené pouze v červené supermanovské pláštěnce, stala nejstahovanější fotkou na americkém webu AOL. Herečka byla v roce 2005 magazínem People jmenována jednou z padesáti nejkrásnějších lidí světa. V letech 2005 a 2006 pak jednou ze sta nejvíce sexy žen světa.



Hatcherová se nedávno svěřila s tím, že ji šokuje množství lidí, kteří jsou ochotni kupovat si a jíst „nechutné, nezdravé a odporné“ polotovary. „Jste to, co jíte. Snažím se jíst převážně zeleninu, ovoce, maso a ořechy. Ale není to jen o stravě. Starám se o sebe. Pravidelně cvičím, chodím na dlouhé ranní procházky, medituji a otužuji se při sprchování ledovou vodou,“ prozradila herečka, o které je známo, že ráda využívá služeb plastických chirurgů.

VIDEO: Teri Hatcherová: