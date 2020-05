Je to pravěk, říká o svých televizních začátcích Terezie Tománková

Když zavzpomínáte na své moderátorské začátky, kde to bylo a během kolika let jste se dostala do hlavních vysílacích časů?

Tak to je úplně pravěk... (smích) televizní. Bylo to v regionálním studiu ve Zlíně, kde běžela zpravodajská relace, která byla moderovaná a vysílaná z regionů. Dělala jsem vlastně napůl redaktorku a napůl moderátorku. Bylo mi dvacet let a byly to začátky se vším všudy, no. Po jaké době jsem se dostala do hlavního vysílacího času? Asi tak po sedmi, šesti letech mi po práci v parlamentu a práci politické zpravodajky tehdejší vedení nabídlo zúčastnit se konkurzu. Pak mi byla nabídnuta práce ve studiu.

Jak se dokážete odreagovat s plnou hlavou témat, která si vždy musíte dopředu nastudovat?

To vám úplně přesně popíšu. Odreaguji se u toho, kde vznikne něco trvalého, pokud možno hezkého. Takže ráda vařím, peču, pracuju na zahradě, šiju, maluju. Je to prostě u něčeho, co má solidní hmatatelný výsledek.

Když vaříte, povede se vám někdy všechno spálit?

Když řeknu ne, budu vypadat blbě. Když řeknu, že jo, tak budu vypadat jako nemehlo. Myslím si, že produkuju celkem normální věci v kuchyni. Vařím hrozně ráda.

A vaše specialita?

Nemám žádnou. Vařím pro lidi, které mám ráda, a oni si vždycky něco navymýšlí a já se jim snažím vyhovět, protože tak se vlastně vaří nejjednodušeji a nejlépe. Pro někoho, kdo na to má chuť a pak to s chutí a s láskou sní.

Jak byste srovnala politickou situaci dnes a před dvaceti lety?

Tam si úplně netroufnu jít. Je pravda, že když jsem začínala jako politická redaktorka, tak byli v politice spíš politici. Dneska do politiky míří spousta lidí z byznysu, ze soukromé sféry, politiky se teprve stávají a s oblibou říkají, že nejsou politici. Ale jsou, protože jsou za to placení z našich daní a byli zvolení. Je to vlastně taková hra na nepolitickou politiku, ale pořád je to politika.

Máte ráda politickou satiru? Sledovala jste kdysi třeba Šimka s Bubílkovou?

Mám ráda politickou satiru. Dokonce mi teď i dcera věnovala při nějaké příležitosti knížku politických anekdot a jsou tam fakt oldschoolové politické vtipy, takže si je občas čtu a vlastně si říkám, jaké to bylo a jaké máme starosti dneska. Protože ta satira a humor reflektují tehdejší dobu a vlastně i starosti, takže si říkám: Hele, tak tohle nás tenkrát trápilo? Aha. (smích)

Jste jednou z tváří nové zpravodajské televize. V čem bude vaše působení jiné?

Partie bude nově jednak na Primě i na CNN Prima News, kde pokračuje pak další hodinou, která je vlastně příležitostí pozvat více jiných lidí, ne pouze politiky. Takže diváci se mohou těšit ne na ty klasické politické střety a výměny názorů, ale i na hlubší analýzu toho, co se děje kolem nás. Možná i na jiná témata, na které v Partii nebyli zvyklí.

Jak dokážete ukočírovat hosty, když už cítíte, že napětí opravdu vrcholí?

Mezi těmi politiky? Nebo mezi mnou a jimi? (smích) To je totiž také rozdíl. Já tu diskuzi moderuji, aby byla korektní, aby každý řekl, co říct může a co říct má. Aby to bylo férové. To je moje role moderátorky, pokud dojde na politický střet.

Myslíte si, že na současné politické scéně chybí silné osobnosti, jak spousta lidí říká?

To si nemyslím. Myslím, že voliči rozdali karty. Rozdali je a my to musíme respektovat a silné osobnosti česká politika určitě má.