Bezostyšná lež mě vždy zaskočí, říká moderátorka Terezie Tománková

Nejsem chodící encyklopedie, tvrdí o sobě Terezie Tománková, která už několik let moderuje politický diskusní pořad Partie na TV Prima. Spoléhám se na to, že mě podrží moje příprava a zkušenosti, nikdy ale nemohu plně předpokládat, co se skutečně stane, říká moderátorka v rozhovoru pro Týdeník Televize. A mluví také o plánované svatbě.