Herečka Tereza Ramba je maminkou. Rýpla si do vévodkyně Kate

„Už je to několik neděl. Možná šest, možná míň, možná víc. Možná tohle píšu jinak než všechno ostatní. Nezapomínám na čas. Můj čas je pevně ohraničen. Počítám ho na vteřiny, ne na hodiny. Vteřiny tvýho úsměvu. Blaha. Nekoukám se hodiny z okna mezi řádkama a nejsem do psaní zabraná tak, že mi během dvaceti stránek vystydne levandule a za okny se setmí,“ napsala herečka na Instagramu.

Dodala, že rozumí ostatním maminkám v šestinedělí a tomu, co prožívají po porodu. „Je pro vás, kteří se tím taky prokousáváte. Píšu ho proto, že Kate Middleton je lhářka a před tu porodnici ji určitě postavili až několik týdnů po porodu,“ lehce si rýpla do manželky prince Williama, která se s miminkem novinářům před nemocnicí ukázala jen několik hodin po porodu.

Pak popsala nesnáze, které postihnou téměř každou ženu, když se stane matkou. „Jak řekl můj manžel. Porod je něco mezi smrtí a životem, je to zvířecí, pudový a všichni jdou až na dno. Porod. Je kapitola sama o sobě. A pak to začíná. Nikdy jsem si nemyslela, že budu stát ve čtyři ráno u otevřený lednice a z ledový naběračky vděčně pít studenej vývar od mámy, škraloup tuku neškraloup. Naše americká lednice řve, když ji chvíli nezavřete. Nikdy jsem si nemyslela, že to přestanu slyšet,“ napsala. A kromě dalších příkladů přidala radu, aby se maminky svěřovaly kamarádkám.

Poděkovala také všem babičkám světa, protože podle ní by bez nich nebylo nic, jenom hlad a nervy. K šestinedělí patří podle herečky i úzkosti, výkyvy nálad. „Nejpodezřelejší osoba na světě je vyladěná super matka. Neexistujou vyladěný super matky,“ dodala s tím, že je vděčná za manžela, který jí se vším pomáhá.

„Nikdy bych nevěřila, že po tom nádherném, protančeném těhotenství, kdy jsme stihli projet jižní Ameriku, natočit pár filmů, udělat miliardu výletů a napsat knihu, mě něco takhle překvapí. Šokuje. Odrovná. Té lásky je tolik. Té zodpovědnosti je tolik. Těch myšlenek. Je to náročný a překrásný. Na světě je tolik lásky. A všechna se vejde do čtyř a půl kilo. Přesně do mezery mezi moje a tvoje čelo v noci,“ napsala herečka s vírou, že se jednou všechno vrátí do normálu.