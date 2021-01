Při online tréninku se manžel zavřel s počítačem na balkon, říká Tereza Škoda

Kdyby nebyla zrovna na mateřské dovolené, možná by pracovala v cestovním ruchu, který vystudovala. „To bych si v dnešní době pomohla, že. Zlatá mateřská,” rozesměje se půvabná brunetka.

Užívá si, že je na pár týdnů s tříletým synem Samuelem a ročním Matiasem doma v Praze. Tam, kde ještě předloni válel její manžel Milan Škoda, nejlepší střelec Slavie v historii samostatné české ligy.

Co to s vámi dělá, když jedete kolem fotbalového stadionu v Edenu a vidíte na stadionu obří portrét svého muže?

Vždycky mi to vžene slzy do očí. Když vidím fotku, kde je manžel ve slávistickém, tak si uvědomím, co všechno tady zažil. Slavie byla vlastně svědkem celého našeho vztahu. Prožívali jsme tu nejdřív neúspěchy, pak úspěchy, tituly, Ligu mistrů, narodili se nám naši synové, máme se Slavií plno zážitků.