Nechávat si jméno pouze kvůli slávě mi přišlo nesprávné, říká Tereza Ramba

Jste známá jako herečka, ale nyní vás můžeme označovat už i coby spisovatelku. Proč jste se rozhodla sepsat jako svou prvotinu zrovna cestopis s názvem DobroDruhům?

Píšu celý život, ale vždycky jsem se bála to komukoliv ukázat. Během cesty po Vietnamu jsem manželovi psala tajný deník, moc se mu líbil. Při putování Kostarikou už mě donutil nějaké části zveřejnit. Byl tím motorem, díky kterému jsem DobroDruhům vydala. Je duší té knihy. Odevzdala jsem mu ji po roce a půl v PDF a on může za to, jak je krásná a voňavá. Zkrátka kvalitní. Moje sestra, výtvarnice a kreslířka, je zase její spirit. A grafik – a dovolím si říct umělec – Jakub Straka je její tvar. Ještě před DobroDruhům jsem rozepsala scénář a román, které bych ráda od října, kdy mě čeká úplné volno od herectví, začala pozvolna dokončovat.