Tereza Maxová: Modelka? V tomhle věku? Spíš filantrop

Když vy sama nebo vaše děti někde máte uvést vaše povolání, co píšete?

Děti asi to, co se jim právě hodí. Mína někdy říká, když se chce trochu vychloubat, že maminka je modelka. Ale obvykle říkají, že maminka založila nadaci a pomáhá dětem. Myslím, že na to jsou nejpyšnější. Zvlášť co jsme se přestěhovali do Česka. Když jsme žili v Monaku, věnovala jsem se rodině a za prací vyjížděla. Takže děti neviděly, že maminka jde do kanceláře, do dětského domova nebo do studia na focení. Myslím, že teď jsem u nich trochu stoupla v ceně, jak se říká. Ale když si syn Tobias vyplňoval přihlášku na vysokou školu a měl uvést mé zaměstnání, napsal filantropka.