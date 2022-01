Letos v srpnu jste oslavila padesátku. Bilancujete?

A víte, že trochu ano? Nedávno mě totiž oslovilo nakladatelství Albatros, abych u nich vydala knihu. Nejedná se o žádné memoáry, to jsem nechtěla, spíš se v ní pomocí vzpomínek a fotek vracím do dětství, začátků nadace, mé kariéry a vzpomínám na tu krásnou a neopakovatelnou dobu 90. let. Takže vlastně trochu bilancuju.

O České republice a o tom, co se u nás děje, jsem v cizině mluvila tak často, až mi začali říkat Rádio Praha. Tereza Maxová topmodelka