Pracovala jsem tak, že to odneslo mé zdraví, přiznává Tereza Maxová

„Do Francie jsem odjela velmi jazykově nevybavená. Anglicky jsem uměla jenom ‚sure, really a hello, I am Tereza from Czechoslovakia‘. Musela jsem se rychle naučit anglicky i francouzsky, abych se domluvila na práci,“ vzpomíná Tereza Maxová (50) v talkshow 7 pádů Honzy Dědka na rok 1989, kdy odjela do Paříže dobývat přehlídková mola.

Neznala nejen jazyk, ale ani módní průmysl. „Nevěděla jsem, co to obnáší. Neznala jsem ani Karla Lagerfelda. Na jeho adrese jsem ho sice našla, ale nepoznala jsem ho. Ten koukal. Pamatovala jsem si křestní jméno, příjmení mi přišlo dlouhé. Když jsem ho zkomolila, pozval mě dál, a díky tomu jsem šla i s extra kily navíc módní přehlídku Chanel,“ popisuje modelka s tím, že nevěděla, že slavný návrhář je módní legendou.

„Byl velmi pracovitý a kreativní. Během dne navrhoval, večer studoval a v noci fotil. Spal jen tři hodiny denně. Věděl o Československu moc věcí, to mi bylo příjemné, že někdo o naší zemi ví,“ vzpomíná Maxová na chvíle, které roztočily její kariéru, která se však podepsala i na jejím zdraví.

„Během týdne jsem kvůli práci přelétávala kontinenty, nikdy jsem neřekla ne. Pracovala jsem tak, že to odneslo zdraví. Málo jsem spala, špatně jsem jedla. A vztahy v modelingu? Vždycky tam byla trošku konkurence, v podstatě nebylo na čem stavět. Když jsem onemocněla, zjistila jsem, že nechci být sama v New Yorku, v krásném bytě ve West Village, ale že chci domů,“ popisuje.

Tereza Maxová s maminkou:

„Jela jsem za mamkou, věděla jsem, že mi udělá vývar a že se o mě postará. Přijela jsem sem a zjistila, že můžu velmi rychle ztratit ten svět, který žiju. A že je to něco velmi pomíjivého,“ vzpomíná na další zlomové chvíle svého života.

Po návratu do Česka se rozhodla vydělané peníze proměnit v pomoc potřebným. „Měla jsem štěstí, že jsem měla finanční prostředky. A chtěla jsem pomoct někomu, kdo štěstí neměl. Ve Žlutých stránkách jsem našla kojenecký ústav. A v tu chvíli se mi život změnil,“ popisuje modelka, jejíž nadace s úspěchem pomáhá už 25 let.

Ve startu jí hodně pomohl její dobrý přítel, zpěvák Bryan Adams. „S Bryanem Adamsem jsme se znali z 90. let. Ještě když byl mladý a pěkný. Byl muzikant a začínal fotit. Vyprávěla jsem mu o tom, jak v Česku pomáhám. Řekl, že by se rád přijel podívat. Přijel, udělal reportáž v kojeneckém ústavu, písničku Heaven věnoval nadaci. I finanční prostředky,“ říká Tereza Maxová.

„Pozval mě na koncert v roce 2006 v Praze a během něho mě vyzval, ukázal na mě a řekl: Tady máte budoucího českého prezidenta. A lidé skandovali,“ usmívá se Maxová, která má pro funkci prezidentky dobrý vklad. Nově vydala svou biografii nazvanou Tereza a její tvář se už brzy bude vyjímat na poštovních známkách.