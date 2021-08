Divák musí rozumět každému slovu, tvrdí herečka Tereza Kostková

Líbilo se vám natáčet se zvířaty třeba v chlívku nebo v ohradě?

Než se začalo, ptali se mě, jestli mi to nebude vadit, ale já jsem se zvířaty ráda.

Pokousalo vás některé z nich?

Možná komáři, ale jinak nic. Každý kůň, kráva nebo koza jsou jiní, mají různé vlastnosti. Proto jsem si od jejich chovatelů vždycky dopředu nechala vysvětlit, co mají rádi a co jim vadí. Potom už jsem byla úplně klidná. Přišla jsem ke koni, objala ho a řekla mu: „Hele, budeme teď spolu točit, ale neboj, já budu jen takhle u kopýtka a nic ti neudělám.“ Když jsme dotočili, pěkně jsem mu poděkovala. Vím, je to možná legrační, ale jsem zvyklá na zvířata mluvit. To nejsou žádné bezduché rekvizity, ke kterým my herci a lidi ze štábu milostivě přijdeme, ale živí tvorové. Proto k nim musíme být velmi ohleduplní.