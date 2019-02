Zápal plic a infekce, ozřejmila zdravotní potíže otce Kerndlová

„Děkuju všem za starost o mého tatínka, zprávy s přáním brzkého uzdravení a volání, že na něj myslíte. Jeho stav se lepší a i když jsem se s ním stále nemohla osobně vidět, alespoň jsme se spojili přes videohovor,“ napsala zpěvačka ve čtvrtek večer na Instagramu.

Tereza Kerndlová dodala, že je otci nablízku, jen pár kilometrů od nemocnice v Blansku. Poděkovala také lékařům, kteří o zpěváka pečují.

„Kromě zápalu plic jde i o další infekci v těle, se kterou bojuje, ale díky skvělým lékařům a sestřičkám se pomalu dostává do pořádku a věřím, že je z nejhoršího venku. Miluji tě tati a doufám, že v sobotu už tě budu moci obejmout!“ uvedla.

Zpěváka Laďu Kerndla musela v úterý převézt záchranka do nemocnice v Blansku. Podle Blesku byl jazzman ve vážném stavu. Do nemocnice ho odvezli poté, co doma začal vykašlávat krev.

Laďa Kerndl o víkendu vystoupil na Česko-Slovenském plese, přestože se potýkal s těžkou virózou. Nebylo mu ovšem moc dobře. Po návratu domů se jeho stav zhoršil a skončil v nemocnici.