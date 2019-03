První tři dny jsou nejhorší, říká Miss Tereza Fajksová po porodu

Modelka se až do poslední chvíle rozhodovala, jestli bude rodit koncem pánevním, nebo půjde na císařský řez. Tereza Fajksová uvedla, že pokud má dítě do 3500 gramů, nechají v Brně maminku rodit přirozenou cestou. Vyšší hmotnost se už řeší a doporučuje se právě císařský řez. Když přijela modelka v pondělí do nemocnice na kontrolu, lékaři odhadovali, že miminko bude mít 3700 gramů. „Takže to v podstatě bylo jasné,“ napsala s tím, že do porodnice přišla v úterý v sedm hodin ráno a rodit začala o dvě hodiny později.

Holčička se narodila v 9:44. Modelka popsala, co tomu předcházelo a zmínila také nepříjemné věci, které ovšem s porodem souvisí. „Začalo cévkovaní, asi nejhorší na celém porodu. Přechod po chodbě na sál. V místnosti bylo asi 15 stupňů podle mého názoru. Svléknutí do naha. Třásla jsem se zimou a byla jsem hodně nervózní,“ začala modelka vyjmenovávat přípravy na samotný porod.

„Paní anestezioložka byla úžasná. Hrozná podpora. Vše mi vysvětlila a provedla celou operaci. Ostatní byli také skvělí. Dělali parádní atmosféru. Nejlepší byla slečna, která měla na sále čepici Komety. Následovalo napíchnutí kanyly do ruky, to bolelo, poté jsem se musela předklonit a byl mi zavedený epidurál, to skoro necítíte.“

Po namazání dezinfekcí a přehození plachty přes rodičku, zavolali na sál jejího přítele, který byl pro Terezu největší oporou. „Operaci prováděl doktor Lukáš Hruban, což jsem si přála. Začali a já ani nevěděla, že už mám ‚rozpárané‘ bříško. Malá byla za pět minut venku. Miminko vám ukážou jen na chvilku a pak vás odvezou na JIPku. Přítel bondingoval s malou v boxu. Po čtyřech hodinách Vám nosí miminko na přiložení,“ uvedla modelka.

„Musím říct, ze první tři dny jsou nejhorší. Ale s koňskou dávkou léku od bolesti se to zvládnout dá. V nemocnici jsem ležela pět dní a to už je kapitola sama o sobě. Na to, co se dělo s mojí psychikou, vás asi nikdo nepřipraví. Mělo by se o tom mluvit...,“ dodala Tereza Fajksová k fotce z nemocničního lůžka.

Vítězka světového finále Miss Earth 2012 Tereza Fajksová dceru Lilien porodila 5. března. Otcem holčičky je modelčin dlouholetý přítel Luboš Gregor, se kterým žije už 12 let.