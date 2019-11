V každém věku můžete začít žít jinak, říká Tereza Brodská

Tereza Brodská hraje bankovní úřednici, které se najednou objeví podivný ekzém kolem očí. Sama by to moc neřešila, ale její okolí to řeší hodně.

„Mám tam nejen ten ekzém, ale i strupy. Kvůli té roli jsem musela i přibrat několik kilo a naučit se skákat šipku. Obojí jsem zvládla. Víte, mám pocit, že se dnes svět trošku zbláznil. Kdekdo upravuje fotky zkrášlovacími aplikacemi a díky tomu žijeme mimo realitu,“ prohlásila herečka na projekci televizního cyklu.

„Spousta žen má mindráky z toho, jak vypadá. Zbytečně. Tento film ukazuje, že v každém věku můžete začít žít jinak, radovat se z maličkostí, mít koníčky, užívat si, řešit řešitelné a ne nesmyslné. Ale co budu prozrazovat, uvidíte a zjistíte, že je v něm řada odkazů nejen pro ženy, ale i pro pány a také pro mladší ročníky,“ dodala Brodská s tím, že se jí role hodně líbila i přes kila navíc a šipky.

Cyklus kromě zmíněného filmu nabízí příběh učitelky základní školy, která má deprese ze své nadváhy. Další vypráví o majiteli nonstop lahůdek žijícího v nešťastném manželství a poslední je o osamělém muži, který přebývá v lesích a cizích chatách.

„Ne, v těch filmech nejsou návodné odpovědi, na to existují příručky. Jen zastáváme určité postoje nebo názory. Vše bych shrnula do jedné věty: Vždycky je lepší problém řešit, než před ním utíkat, a vždycky stojí za to bojovat o lepší život, byť třeba sám se sebou, než to vzdát,“ míní autorka projektu a současně režisérka dvou příběhů Tereza Kopáčová. Další dva filmy si vzali na „starost“ Jan Hřebejk a Vít Karas.

V cyklu Jak si nepodělat život se objeví také Ondřej Vetchý, Daniel Bambas, Miroslav Krobot, Marika Šoposká, Sabina Remundová, Stanislav Majer, Simona Postlerová, Jan Kraus, Jitka Sedláčková, Martin E. Kyšperský nebo Jitka Schneiderová.