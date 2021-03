Jedno mé srdce patří synovi a manželovi, druhé psovi, říká Tereza Brodská

Nedávno se točil již stý díl seriálu Slunečná. Jaké máte zatím ohlasy na vaše účinkování v tomto projektu?

Sám víte, že ty ohlasy jsou obrovské. Myslím, že bylo zpočátku i dost nečekané, že jsou tak velké. Lidé to fakt milují. Já jsem si dokonce kvůli našim holkám založila Instagram. I když jsem ještě před rokem dětem říkala, že Instagram je zlo. Lidé mi tam píší o Slunečné a stále se ptají, kolik to bude mít dílů a podobně. Netušila jsem, že ta fanouškovská základna je tak obrovská. Je to neuvěřitelné.

Vždy předtím jste sociální sítě kategoricky odmítala?

Ano, velmi. Ale Eva Decastelo nám drbnám založila chat na WhatsAppu. A holky tam pořád něco vkládaly, odkazy na někoho na Instagram a podobně. Já jsem ho založený neměla, takže mě to tam logicky nepustilo. Tak jsem byla úplně společensky znemožněná a „out of context“. Pak mi ho holky pomohly udělat, takže teď už jsem in.

Když jsem dělal rozhovor s Reginou Řandovou, svěřila se, že vaše seriálové přátelství se překlenulo i do osobní roviny.

To máte pravdu. Právě proto také máme tu svou chatovací skupinu. I když zrovna netočíme, tak o sobě víme. Když nebyl covid, tak jsme se i scházely.

Kolik projektů máte momentálně rozdělaných?

V téhle covidové době? Slunečnou, to je celé. Teď není moc dobrá doba a to nejenom pro herce, ale pro všechny lidi. To se netýká jen umělců. Ti jsou nejvíc vidět nebo mají možnost se vyjádřit do médií. Ale ony jsou na tom katastrofálně samozřejmě i technické složky, rekvizitáři, osvětlovači, ale i kadeřnictví, hospody a tak. Myslím, že ten covid nás postihl skoro všechny. Ale my naštěstí pracujeme.

Jste známou pejskařkou…

Chlapče můj milý, to je slabé slovo! (smích)

Tereza Brodská

Takže polovina vašeho srdce patří psům?

Polovina mého srdce ne. Celé mé srdce patří synovi a manželovi. A pak mám ještě jedno srdce a to patří Konrádovi.

Je vám váš pes Konrád vděčný, že na něho díky tomu hereckému nečasu máte více prostoru?

Konrád je zvyklý, že je se mnou skoro pořád, kromě natáčení. Když točím, tak ho má na starosti můj muž. Ale Konrád to myslím nijak nepocítil, já ho beru vždycky všude s sebou. Je se mnou vlastně skoro pořád.

Jak moc psy jakožto jejich panička rozmazlujete?

Vždycky jsem měla velké psy. Naposledy jsem měla münsterlandského ohaře. Moji psi byli vždycky perfektně vychovaní a vycvičení. Ohařici jsem odvolala i od srny a podobně. Ale co se týká Konráda, tak Konrád může samozřejmě všechno. Spí s námi v posteli. Konrád je Konrád. Je to takový malý pejsek, který v člověku vzbuzuje ochranitelské pudy. Takže já se najednou kvůli Konrádovi chovám nenormálně.

Co byste vzkázala všem lidem, kteří na tom nejsou kvůli covidové době psychicky nejlépe?

To je moc těžké. Co jim vzkázat… Já si myslím, že je velmi důležité, když jim je opravdu blbě, aby vyhledali nějakou pomoc. Je důležité, aby se v tom neutápěli sami. A pak je velmi důležité mít nablízku svou rodinu, mít komu zavolat. A kamarády. Ti vás z toho dostanou určitě.

VIDEO: Tereza Brodská a pes Konrád v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou: