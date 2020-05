Bylo to krásných patnáct let, říká o odchodu z Ulice Tereza Bebarová

„Odcházím ze seriálu Ulice. Po vzájemné dohodě s vedením seriálu jsem se rozhodla ukončit od začátku května spolupráci s tímto projektem. Bylo to krásných patnáct let. Tímto bych chtěla poděkovat všem svým fanouškům, všem, kteří měli postavu Světlany rádi. Děkuji za přízeň, podporu, děkuji za to, že jsem se s Vámi mohla setkávat, že jsem Vás mohla bavit. Také děkuji svým kolegům a přeji Vám mnoho zajímavých zápletek,“ napsala Bebarová na sociálních sítích.

„Dozvídáte se to zde, na mém Instagramu, jako první. I Vám děkuji, přátelé, za přízeň a za to, že je Vás tady dnes shodou okolností 10 tisíc. To je za tak krátkou dobu, co tu jsem, fantastické!“ dodala.



Za odchodem herečky může být podle bulváru nespokojenost Novy s účastí Bebarové v pořadu konkurenční veřejnoprávní televize. Peče celá země se po úspěšné první sérii připravuje na druhou řadu.

„Mně bylo pouze řečeno, že scénáristé si už nevědí s mou postavou rady. Jak je to doopravdy, nevím. Pořad Peče celá země jsem dělala na základě své těhotenské pauzy v seriálu, takže logicky by mi to nikdo vyčítat neměl. Ale pokud byly důvody mého odchodu jiné, ocenila bych, kdyby mi je řekli. Argument, že si scénáristé nevědí s postavou Světlany rady, mi totiž přijde poněkud slabý...,“ uvedla Bebarová pro iDNES.cz.

„Upřímně, i závěr Světlanina osudu, který jsem měla natočit v dubnu a který se díky koronaviru odehraje beze mě, mi přišel vůči divákovi nešťastný a nebyla jsem s jeho formou ztotožněna. Ale v mém popisu práce je hrát, ne psát scénáře. Takže, jak by řekla Světluš: ‚To je uže ich diélo‘,“ dodala herečka, která v Ulici hrála Ukrajinku Světlanu Nyklovou.

Tereza Bebarová je dvojnásobnou maminkou. Z Ulice na čas odešla kvůli prvnímu těhotenství v roce 2012. Kromě dcery Klaudie (7) má ještě dceru Sofii, která se narodila v lednu 2019.



Moderátorka pořadu Peče celá země kromě hraní také namlouvá reklamy a audioknihy a věnuje se i dabingu – jejím hlasem mluví hvězdy jako Angelina Jolie, Barbra Streisandová nebo Eva Longoria.