Kdybych k vám přišla jako vaše nejlepší kamarádka s tím, že mám hlad, dostala bych napečeno?

To by se o vás postaral můj partner Ivan.

Vy ne?

Já jsem byla od sedmnácti let zapálená divadelnice. Když jsem se dostala do Prahy, šla jsem z role do role a z dabingu do dabingu. Kolem roku 2005 mi došlo, že pořád jen pracuju a domácnost chátrá. Takže na tom postupně pracuju. Partner si nestěžuje, ale rozhodně nejsem typ, co by zaléval kytičky a denně pekl.