Pomalovaná tenisová divoženka. Martincová má tetování i na zadku

Bylo jí sedmnáct, když si nechala udělat první tetování - malého tygra na podbřišku. Nyní má Tereza Martincová tetováních po těle přes třicet. Jaká například? Okřídlený tenisový míček, anděl, hvězdička, na nártu má vytetovanou holubici, na zadku své rty.

Najdete u ní i motivační citáty, které jí pomáhají ve sportovní kariéře. No Pain, No Gain, Never Give Up nebo Per ardua ad Astra (česky Přes překážky ke hvězdám). Zatímco na pravé paži, v níž drží raketu, má jen tři menší obrázky, levou má od inkoustu celou.



„Moje ‚černá ruka‘ udělala celkem haló. Chápu, není to úplná klasika, což u mě není překvapení. Je to taková abstrakce s mými prvky, které jsem si chtěla zanechat,“ vysvětlila tenistka v červenci na Instagramu s tím, že „rukáv“ ještě není hotový. Tetování je její velká vášeň a časem chce prý sama začít tetovat.



Ve světě tenisu, známého jako bílý sport, je hráčka s takovou vizáží netradičním úkazem. Jen Slovinka Polona Hercogová může Martincové v tomto ohledu konkurovat. Její tělo zdobí bezmála dvacet tetování včetně lebky, lucerny, ciferníku, andělských křídel či růží.

V šestadvaceti letech, tedy věku, kdy tenistky mají často vrchol kariéry již za sebou, prožívá Tereza Martincová životní sezonu. V dubnu se poprvé dostala do stovky světového žebříčku WTA, poté slavila premiérovou výhru v hlavní soutěži na grandslamu a nyní v Ostravě okusila, jaké to je hrát čtvrtfinále turnaje WTA.

Nejprve zde porazila v dramatické bitvě krajanku Kateřinu Siniakovou 5:7, 7:6, 7:5, poté senzačně zdolala světovou třináctku Anastasiji Pavljučenkovovou 7:6, 7:6, načež ve čtvrtfinále nestačila na řeckou ranařku Marii Sakkariovou 5:7, 3:6. Moc chtěla, bojovala, zaujala skvělou kondicí a pohybem. Navzdory porážce se dočkala aplausu vestoje.

„Tenhle rok hraji nejlíp. Tenis je hodně o hlavě, takže to má co dělat s ní. Vždycky jsem byla trošku pozadu, takže jsem možná v tenisu mentálně dospěla později. Trošku jsem se uklidnila a je to na kurtu znát,“ pochvaluje si Martincová, jež je stále ve hře i pro nominaci na prestižní turnaj tenisových družstev Billie Jean King Cup (bývalý Fed Cup) v Praze.

Fanoušků Martincové přibývá, ovšem nápadníci u ní mají smůlu. Rodačka z Prahy totiž již přes dva roky tvoří pár s podnikatelem Janem Jelínkem.