Objeví se i horší chvilky, ale vždycky se to spraví, říká Siniaková o otci

Přestávka kvůli koronaviru byla asi nejdelší ve vaší kariéře. Jak jste si s ní poradila?

Byl to velký nezvyk, ale ta situa­ce mi přinesla i klady. Už dřív mě mamka naučila dělat výborný jablečný štrúdl a najednou byl čas se v tom potrénovat. Mám hrozně ráda sladké a teď jsem se nemusela tolik hlídat. Co jsem napekla, to se večer snědlo. Bylo moc fajn pobýt s rodiči doma v Hradci Králové. Normálně jsem pořád pryč, málokdy se takhle sejdeme.