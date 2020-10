Andrea Sestini Hlaváčková měla nehodu na kole, vyrazila si zuby

Tak jsem si to moje prvni VELKY KOLO poradne pokrtila ‍♀️ Nebojte a nelitujte me prosim, uz je to pryc Vysekala jsem se v Nedeli na lesni ceste, proste se to sprajclo a ja letela doslova na cumak. Nastesti jsem nevezla Bibi! Jela jsem rovnou do nemocnice, kde mi zuby vratili na misto,zafixovali a taky zasili ret a osetrili rany Ted uz se jen hojim a pod rouskou to vlastne ani neni videt Musim rict, ze jsem byla den nebo dva takova dost roztresena, ale ted uz se to hoj...i, ja se naucila kousat jen zadnima zubama a vcera jsem sezrala dokonce i pytlik Cipsu, takze dietka jak rikal pan doktor bohuzel zase nebude. No kazdopadne jsem kocka a to jsem si nemohla nechat pro sebe Cyklistum zdar ✌️ #bourakandy

English Friends

Dont worry I just fell on the bike this Sunday and its all good now. I literally flew of my bike straight on my face, so little teeth fixing, sewing my lip and scratches but luckily nothing else. I am feeling good again, just eating became a bit of an acrobatic task ‍♀️ But don’t worry I still manage to eat all my junk food and soon will be back on the saddle again #andybiker