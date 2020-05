Těhotné celebrity v době šíření koronaviru. Porodily Šeredová i Bagárová

V době karantény své těhotenství ohlásila prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. V osmačtyřiceti letech se tak stane znovu matkou a s o šestnáct roků mladším manželem Josefem se připravují na prvního společného potomka. Těhotná Pizingerová se dočkala většiny milých, ale i některých jedovatých reakcí veřejnosti.

„Objevovaly se zkušenosti maminek, kterým je přes čtyřicet a rozhodly se dítě si nechat a jsou šťastné. Byly tam i ženy, které mají mladšího partnera jako já a kvitovaly to s povděkem. Teď k těm negativním bubákům. To bylo ani ne jedno procento. Podle mě to jsou lidé, kteří mají problém sami se sebou. Přece nebudeš někomu přát postižené dítě nebo nadávat do starých krav,“ říká nastávající matka, která se svým mužem vychovává také syna Jakuba z manželství se zesnulým skladatelem Karlem Svobodou. Do rodiny by tak ráda přivítala holčičí posilu.

V září přivede na svět svého prvního potomka herečka Veronika Arichteva známá například ze seriálů První republika nebo aktuálního hitu Slunečná. Právě druhý jmenovaný projekt musel ustoupit jejímu požehnanému stavu, a tak hnědovláska oznámila, že v seriálu končí.

„Rozhodla jsem se být zodpovědná a i kvůli tomu všemu, co se v posledních měsících kolem nás děje, zbytečně neriskovat svoje zdraví a zdraví miminka. A hlavně bych se už nevešla do záběru,“ informovala své fanoušky na sociální síti. S manželem, režisérem Biserem Arichtevem, přivítají nový přírůstek do rodiny sedm let po svatbě. Pohlaví miminka zatím tají.

S radostnou novinou se pochlubila také Markéta Konvičková. I ona se stane maminkou poprvé. Se svým snoubencem navíc budují rodinné hnízdo. „Máme to doma rozdělené. Partner se stará o stavbu a já o klidný průběh těhotenství. Spolu vše konzultujeme a fungujeme. Je krásné být u toho, jak všechno roste a vyvíjí se. Jsou to hezké starosti. Jediné, co letos asi nestihneme a vlastně ani neřešíme, je svatba. Priorita je teď miminko,“ říká šestadvacetiletá zpěvačka.

Podle svých slov nemá v plánu po narození dítěte zcela zmizet z koncertních pódií. „Chci být skvělá máma i zpěvačka. Rozhodně se chci miminku věnovat, ale na nějaký koncert si sem tam také odskočím. Nedokážu si představit třeba dva roky nezpívat,“ vysvětluje.

Zpěvačka a také porotkyně letošní SuperStar Monika Bagárová už je také maminkou. Dcera Rumia pojmenovaná po babičce se narodila 27. května v den narozenin otce Moniky Bagárové. Zprávu o těhotenství zveřejnila zpěvačka spolu se svým partnerem, zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem, už o Vánocích.

Později se svým fanouškům na sociálních sítích pochlubila, že její prvorozené dítko bude holčička. Oporou bude mladé mamince kromě partnera je především její rodina. „Můžu se spolehnout na své rodiče. Maminka mě měla v devatenácti letech, takže to bude docela mladá babička. Vím, že když budu potřebovat, pomůže mi,“ nechala se slyšet Bagárová.