Jennifer Lawrencová je poprvé těhotná. Dítě čeká s ředitelem galerie

Oscarová herečka a ředitel newyorské umělecké galerie Gladstone 64 se seznámili díky společné kamarádce Lauře Simpsonové. Svatbu měli na podzim 2019 a bylo na ní mnoho hollywoodských hvězd. Nechyběly například herečky Emma Stone a Sienna Millerová či hvězda reality show Kris Jennerová.



„Byla to láska na první pohled. Ze svatby se nenervuji. Šaty jsem měla vybrané během několika minut,“ svěřila se herečka počátkem roku 2019 v podcastu novinářky Catt Sadlerové s názvem Naked.

Lawrencová v minulosti chodila s režisérem Darrenem Aronofskym. Dali se dohromady při natáčení kontroverzního filmu Matka!, který Aronofsky režíroval a ve kterém hrála Lawrencová hlavní ženskou roli. Jejich vztah vydržel rok, v listopadu 2017 oznámili rozchod.

Jennifer Lawrencová a Cooke Maroney

Kdysi chodila herečka krátce také s frontmanem kapely Coldplay, muzikantem Chrisem Martinem, který se krátce přečdtím rozešel s manželkou Gwyneth Paltrowovou. S krátkými přestávkami celkem pět let vydržela s hereckým kolegou Nicholasem Houltem.

Snoubenec Lawrencové Cook Maroney je ředitelem umělecké galerie Gladstone 64 v New Yorku. Mezi jeho klienty patří například otec režisérky a herečky Leny Dunhamové, nebo bývalý manžel zpěvačky Björk Matthew Barney.

Babyboom v Hollywoodu pokračuje

Těhotenství oznámila i hvězdička reality show Keeping Up with the Kardashians Kylie Jennerová (24). Miliardářka, která vydělala také na vlastní řadě kosmetiky, se vrátila k bývalému partnerovi, raperovi Travisu Scottovi (30), se kterým už má tříletou dceru Stormi. Chodí spolu s přestávkami od roku 2017.

Jennerová se s novinou pochlubila fanouškům na sociálních sítích, kde zveřejnila video, na které ukázala, jak jí vyšel pozitivní těhotenský test, pochlubila se ultrazvukem i rostoucím těhotenským bříškem.

Matkou Kylie je Kris Jennerová a otcem bývalý olympionik, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová. Starší sestra Kylie, modelka Kendall Jennerová, zatím nemá děti. Jejich starší nevlastní sestry Kardashianovy všechny potomky už mají.