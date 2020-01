Po rakovině prsu našli mámě nádor na mozku, svěřila se Taylor Swiftová

Matka zpěvačky poprvé bojovala s rakovinou prsu v roce 2015. Po léčbě a remisi jí ovšem lékaři v březnu 2019 oznámili, že se nemoc vrátila.

„Chodila na chemoterapie, což je dost náročné. Během léčby objevili také nádor na mozku,“ řekla Taylor Swiftová magazínu Variety s tím, že zkrátila turné, aby mohla být více se svými blízkými. „To je hlavní důvod. Nevíme, co se stane, jakou léčbu zvolíme. Bylo to rozhodnutí, právě tady a teď, kvůli tomu, co se děje.“

Koncem ledna bude mít premiéru dokument o zpěvačce s názvem Miss Americana a během jeho natáčení se rodina dozvěděla nepříjemnou diagnózu Taylořiny matky. „Symptomy u člověka s nádorem na mozku jsou jiné, než jsme poznali u rakoviny předtím. Takže pro nás jako rodinu to je opravdu těžké období,“ přiznala Swiftová.

Přestože si soukromí většinou pečlivě stráží, o nemoci matky se rozhodla promluvit. „Všichni mají rádi své maminky, pro každého jsou důležité. Ale pro mě je navíc i rádkyní. Téměř každém rozhodnutí, které udělám, nejdřív proberu s ní,“ dodala.