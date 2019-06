Změnu příjmení jsem si po svatbě ještě nestihla užít, říká Tatiana Dyková

„Teď jsem byla takto poprvé představená a přišlo mi to dobrý,“ řekla v Show Jana Krause matka tří synů Tatiana Dyková a dodala, že se na tuto chvíli moc těšila. „Svatba patří teď zpětně mezi jeden z nejkrásnějších dní v mém životě. Proč si to neudělat krásné. Tolikrát v životě to nezažijete,“ okomentovala herečka sňatek s Vojtou Dykem.

Známá herečka a o sedm let mladší muzikant spolu začali chodit před devíti lety, kdy spolupracovali na divadelní hře Bláznivý Petříček. Vojtěch Dyk sdílel počátkem května na Instagramu svatební fotografii. „Všem, kteří přejí lásku, zpíváme do světa, že jsme se 1. 5. 2019 oddali!,“ připsal zpěvák k romantickému snímku.

Na svatbě nechyběl ani šestiletý syn Dyka a Vilhelmové Alois. Z předchozího manželství s producentem Pavlem Čechákem (44) má Dyková další dva syny, čtrnáctiletého Františka a jedenáctiletého Cyrila.

Tatiana Dyková se během rozhovoru svěřila také s tím, že právě její nejstarší syn je nyní v pubertě. „O víkendu jsme byli na horské chatě. Šla jsem si dříve lehnout, protože jsem byla unavená. Náhodou jsem ho pak zaslechla, jak sprostě mluví a leze po střeše. Já jsem myslela, že on tyhle slova vůbec nezná a takovýhle dementní nápady, jako lézt po hromosvodu na střechu, vůbec nemá, můj ňuník!,“ posteskla si se smíchem herečka.

Tatiana Dyková se v těchto dnech chystá na premiéru divadelního představení MEDA, jež se bude odehrávat na letní scéně v Museu Kampa při příležitosti 100. narozenin sběratelky umění a mecenášky Medy Mládkové. Tatiana Dyková se ujala hlavní role a během představení, jež mapuje život této významné kulturní osobnosti, se postupně promění ze čtrnáctileté dívky až v současnou Medu.



Herečka prozradila, že paní Meda se mimo jiné živila jako tanečnice, nebo to, že kvůli tomu, aby mohla koupit jeden obraz, museli s manželem prodat dům. „Tato celoživotní touha paní Medy dokázala zbořit cokoliv, komentuje to s tím, že ona sama ještě v sobě žádné takové zapálení pro nějakou věc nenašla, ačkoliv si dokáže představit, že její manžel Vojta Dyk by ji také podpořil.



„Já jsem se ale zatím nevytasila s žádným takovým esem. Divadelní představení se bude hrát celé léto, celkem odehraje přes třicet repríz. „Natolik mě to zajímalo, že jsem si řekla, že oželím prázdniny a udělám si je potom, vysvětluje protagonistka. „Kampa je navíc velmi hezké prostředí, není to stejné jako být zavřený v divadle,“ dodala Dyková.