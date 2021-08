Americké celebrity tetuji často u nich doma, je to zážitek, říká tatérka Ivana

Do Spojených států se Ivana Beláková přestěhovala v roce 2011, kromě tetování ráda cestuje, motivuje lidi kolem a plní si sny. Kdo ze slavných celebrit si ji vybral jako svou tatérku a jaké nejpodivnější tetování kdy vytvořila, o tom promluvila úspěšná Slovenka v rozhovoru pro web Brainee.sk.

Svůj styl nazýváte „Funky Color.“ Čím se vyznačuje?

Můj styl a moje práce jsou rozpoznatelné svou barevností, originalitou a nápaditostí. Moje práce jsou považované za současné dočasné výtvarné umění. Jsou pestrobarevné, abstraktní, vypadají jako ilustrace. Jsou v nich různé linky a zakomponované hravé komponenty. Je v nich rovnováha mezi barvami, pozadím a hlavním námětem.

Říkám tomu občas i organizovaný chaos. Všechno je v perfektní harmonii. Myslím, že mou největší výhodou a tím „něčím extra“ je to, že vidím barvy. Když přijde za mnou klient, vidím jeho barvy a podle toho určím, jak bude tetování vypadat. Funky Color je mix toho všeho. Pod slovem funky si představím zábavu, radost, barevnost a extravaganci.

Jste známá tím, že tetování si nepředkreslujete a na kůži doslova improvizujete. Jak to probíhá v praxi?

Můj tvořivý proces probíhá tak, že si najdu na internetu reference a když se potkám s klientem osobně, rozhodnu se, s kterou referencí budu pracovat. Vyberu, co se nejvíce hodí na tělo klienta kvůli tvaru a zvolím velikost. Design si dopředu moc neplánuji, detaily ladím vždy až na místě. V podstatě vymýšlím opravdu až ve chvíli, kdy tetuji přímo na kůži.

Nikdy nedokážu klientovi přesně říci, co vznikne a jak to bude vypadat. Stejně tak je to s barvami. I o nich se rozhoduji přímo na místě. Každý člověk vyzařuje jinou energii a barvu a na základě toho vytvářím pak umělecká díla. Lépe se mi také tvoří, když vidím přesnou velikost například ruky nebo nohy. I proto nechci nic kreslit dopředu. Každé tělo je originál. Při tvorbě vyžaduji vlnou ruku.

Do povědomí veřejnosti jste se dostala díky svým klientům z řad celebrit. Navštívili vás hvězdy jako Chris Brown, Quavo, Mia Khalifa, Lil Wayne nebo Rita Ora. Jste z takových klientů více ve stresu, nebo je vnímáte stejně jako všechny ostatní zákazníky?

Po všech zkušenost, které jsem s „celebritami“ měla je beru jako běžné zákazníky. Dříve jsem bývala občas trochu nervózní, ale byla to spíše radost a vzrušení z toho, že je potkám, hlavně u některých mých oblíbených umělců. Stres bych tomu neříkala. Co se týká tetování, jsem sebevědomá, vím, co dělám. Čím více se k celebritám chovám normálně, tím více mě chtějí.

Jakou nejpodivnější kérku jste kdy tetovala?

Plameny šlehající přímo ze zadku. (smích)

Máte nějaký kariérní zážitek, na který ráda vzpomínáte?

V roce 2018 mě Muzeum dočasného výtvarného umění v Římě (MACRO Museo) vyhlásilo jedinou ženou na světě, jejíž tetování mají status současného výtvarného umění. Sešli se tam umělečtí kritici z celého světa a na základě mých prací rozhodli, že splňuji tuto kategorii a tetování má být bráno vážně stejně jako každá jiná forma umění. Byl to úžasný pocit, protože díky mně se otevřely dveře celé nové generaci tatérů, kteří budou považováni za umělce a jejich práce bude více ohodnocena. Stalo se to vlastně poprvé v historii umění.

Stejně tak mě potěšil rozhovor pro známou slovenskou televizi, všechna první místa, která jsem získala v soutěžích po celém světě a tetování mých oblíbených zpěváků, konkrétně rapera Lil Waynea.

Celkově je tetování amerických celebrit zážitkem samo o sobě. Většinou chodím k nim domů, nebo do nahrávacích studií. Je pro mě zajímavé, vidět je v takovémto prostředí.

Odmítla jste už někdy zakázku?

Ano, mnohokrát. Když nechci něco dělat, zakázku jednoduše odmítnu. Když tetuji, chci být šťastná.

Jakou nejdražší kérku jste tetovala?

Nejdražší bylo velké tetováním takzvané rukávy na nohou a rukou. Byla to barevná umělecká díla a cena se nakonec vyšplhala až na 50 tisíc dolarů. Takovéto komplexní tetování dělám na více sezeních a někdy trvá jeho postupné finální dokončování i několik let.

Máte nějaký vzor mezi tatéry? Někoho, ke komu vzhlížíte?

Tatérský vzor ani ne. Celkově mě inspirují úspěšní lidí, kteří v životě něco dokázali, nebo jsou mistry ve svém oboru a posouvají hranice.

Kolik tetování máte vy sama? A plánujete další?

Mám pět tetování, z toho jedno malé na lopatce odstraňuji a žádná nová zatím neplánuji. Je to divné, ale osobně je na svém těle mít nemusím. Dělá mi radost, že je mohu vytvářet ostatním.

Nabízí podle vás Amerika lepší pracovní příležitosti než vaše rodné Slovensko? Je snadnější se tam uchytit?

Každá země podle mě nabízí pracovní příležitosti, záleží na tom, co chce člověk dělat, musí si pro sebe vybrat to nejvhodnější. Měla jsem o svém životě určitou představu a Amerika mi umožnila žít tak, jak chci. Proto jsem se sem přestěhovala.

Neuvažovala jste někdy o tom, že byste zůstala natrvalo na Slovensku a otevřela si tam své vlastní tattoo studio?

Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlela, dokonce ani tehdy, když jsem kdysi začala na Slovensku tetovat. Věděla jsem, že chci žít jinde a jít si za svými sny.

Když přijedete občas domů na Slovensko, tetujete i tam, nebo pracovní nabídky odmítáte s tím, že si chcete od práce odpočinout?

Jak kdy. Záleží, na jak dlouho přijedu. Pokud je to jen na otočku na týden, nechci tetovat, ale chci trávit čas s rodinou a kamarády. Když jsem na Slovensku déle, například měsíc, klidně tetuji.

Kdy naposledy jste byla doma?

Na Slovensku jsem byla naposledy v říjnu 2019.

Co děláte ráda ve volném čase? Máte nějakou oblíbenou aktivitu, při které dokážete jak se říká úplně vypnout?

I ve volném čase ráda tvořím. Má práce a všechno s ní spojené mě baví. Relax je pro mě věnovat se tvoření. Také miluji sporty, hlavně tenis.

Jak často jezdíte do zahraničí? Podle vašeho Instagramu jste často i na pracovních cestách...

Před pandemií jsem létala každý týden tady po USA nebo i jinde po světě. Často jsem se stavila doma jen na otočku, přebalila jsem si kufry a zase jsem vyjela na cesty. Teď letím například do Las Vegas na natáčení show, hned pak na Aljašku, poté do Miami, následně Montecita a tak dále. Kromě tetování také fotím, natáčím, učím a pracuji na svém projektu ITA LOS ANGELES, jedná se o oblečení a doplňky.

Cestování mám nejraději, je to má životní priorita a je mi jedno, zda cestuji pracovně nebo pro radost, Od chvíle, kdy dělám tuto práci stále říkám, že můj život je jedna velká dovolená. Miluji, co dělám.

VIDEO: Ivanu Belákovou navštívil v minulosti i raper Rytmus:

V USA žijete po boku své partnerky Veronicy. Jak jste se poznaly? Pracujete spolu?

Narazily jsme na sebe ve výtahu. Když jsem ji poprvé uviděla, říkala jsem si v duchu „proboha kdo to je, to je přesně můj typ, opravdu krásná“. A o pár měsíců později jsem ji sbalila!

Pracujeme spolu, pokud se tomu tak dá říkat. Každá máme svůj byznys, jen to máme pod jednou střechou. Veronica se před pár měsíci spojila s mou značkou. Pod novým konceptem ITA LIFESTYLE mám různé umělecké divize jako tetování, permanentní make-up, akademii, terapie, i oblečení. Veronika se věnuje permanentnímu make-upu.

Jak to děláte, že jste vždy tak pozitivně naladěná?

Je to má volba a sebekontrola. Mám i dny, kdy nemám náladu vůbec na nic a jsem smutná. Ale vím, jak to změnit, takže se vždy snažím pracovat na svém mentálním rozpoložení. Ať už procházkou, děláním své oblíbené aktivity, hudbou nebo setkáním s někým blízkým.

Existují lidé, kteří jsou od přírody stále pozitivně naladěni. Myslím si, že já to mám podobně, ale vědomě tomu sama do určité míry přispívám. Jsem optimistka. Jediné měřítko v mém životě je smrt a když si to každý den uvědomuji, chci každý svůj den prožít nejlépe jak umím.

Dejme tomu, že se mladý začínající tatér chce dostat k vám na seminář. Nabízíte takovou možnost?

Ano, momentálně učím hodně, ať už jsou to velké semináře pro více studentů, nebo jen pro jednotlivce. Učím osobně i online po telefonu. Lidé si mohou vybrat.