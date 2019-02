Stát se matkou pro mě bude velká výzva, říká Taťána Gregor Brzobohatá

Taťána Gregor Brzobohatá se modelingu věnuje již patnáct let. Táhlo ji to k němu odmala. „Už v pěti letech jsem chodila v máminých podpatcích po kuchyni a dělala jsem módní přehlídky. Hráli jsme si i na Miss. Každá dospívající holka podle mě touží po tom si to zkusit,“ říká modelka, která své první profesionální snímky nafotila v jedenácti letech.



„Přála jsem si osamostatnit se. Byla jsem vždy hodně akční, mám ráda dobrodružství. Chtěla jsem hodně cestovat. Vylítnout z hnízda se mi povedlo právě díky modelingu,“ říká Gregor Brzobohatá.

V počátcích kariéry si kráska několikrát sáhla na dno. Největší střet s realitou byl pro ni v Tokiu, kam odletěla na svůj první modelingový kontrakt v sedmnácti letech.

„Neměla jsem telefon, skoro žádné peníze, jazykovou vybavenost tak napůl. Předtím jsem navíc nikdy sama neletěla letadlem. Dostat se v roce 2005 z Opočna do Tokia, to byl velký kulturní šok. První dva týdny jsem mamce do telefonu probrečela,“ zavzpomínala Gregor Brzobohatá na počátky své kariéry.

Na prvotní zkušenost se však dnes dívá jako na velkou zkoušku, která ji připravila mimo jiné na roli nejkrásnější dívky světa. Na soutěž Miss České republiky se prý modelka hlásila záměrně s myšlenkou, že by se ráda zúčastnila Miss World, což byl i její dětský sen.

Kráska přiznala, že už jako malá trpěla komplexy kvůli svým odstátým uším. Ty si nechala v deseti letech přišít. „Měla jsem hrozný komplex a nechtěla jsem vůbec nosit vlasy stažené do culíku. Jedno ucho mi zůstalo lehce odstáté. Dneska už ho však mám ráda,“ říká Gregor Brzobohatá.



Všechno, co si kdy přála, se jí prý podařilo splnit. Nyní ji čekají další výzvy. „Možná bych také někdy měla založit rodinu a být matkou. To mě čeká v nejbližších letech. Stát se maminkou, to bude pro mě velká výzva,“ dodala modelka.