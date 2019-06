Fridrichová vymění 168 hodin za StarDance. Tancovat moc neumím, říká

„Všeobecně jdu do každé nové příležitosti, co se mi nabídne. Tancovat moc neumím, protože jsem v tanečních poměrně lajdačila. Účast ve StarDance mi tedy přijde jako šance to dohnat a ve svých čtyřiceti dvou letech napravit napáchané škody,“ svěřila se Nora Fridrichová.



„Nejdříve jsem byla nadšená, ale pak ve mně začal hlodat červ pochybností, že je to nějaký žert. Upřímně by mě to ani nepřekvapilo, protože já sama jsem docela poťouchlý člověk. Když jsem ale zjistila, že je to vážně míněná nabídka, tak jsem se začala strašně těšit,“ dodává.

Během vysílání StarDance tak Noru Fridrichovou vystřídá v moderování pořadu 168 hodin, který se stejně jako přímé přenosy soutěže připravuje vždy v sobotu, jeho dlouholetá reportérka Kristina Ciroková.



Taneční partner Fridrichové Jan Kohout se na konkurz přihlásil na popud Jana Ondera, kterého potkal náhodou na tréninku. Zkusil to a vybrali ho. „Nejvíce jsem sledoval první řadu StarDance a potom tu loňskou, protože tam vystupovala moje bývalá taneční partnerka, na ni jsem se byl dokonce podívat i ve studiu na přímém přenosu, a to byl úplně jiný zážitek než v televizi,“ říká.

O titul král a královna tanečního parketu na podzim 2019 zabojují také bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová s tanečníkem Martinem Prágrem, youtuber Karel Kovář alias Kovy, který bude tančit s Veronikou Liškovou, a herečka Veronika Khek Kubařová s tanečním partnerem Dominikem Vodičkou.