Tanec je radost a taky pořádná dřina, shodují se Onder a Otáhalová

Když jste byli malí, čím jste chtěli být?

Natálie: Můj bratr hrál odmalička fotbal a chtěla jsem být fotbalista, ale naštěstí to nevyšlo. Když mě babička s dědečkem vzali do svého tanečního klubu, přála jsem si být tanečnicí. A taky jsem chtěla být zpěvačkou, ale to není ta správná cesta. Můj zpěv dokáže ocenit jen sprchový kout.

Honza: Odmalička jsem chtěl být v televizi a být slavný. Asi mi bylo jedno v čem. Na jeden z dětských obrázků jsem nakreslil, jak stojím na pódiu a pode mnou jsou tleskající hlavičky. Taky jsem si přál být archeologem, chvíli jsem i fotil a vyvolával s dědou postaru fotky. Ustalovač, výbojka, zvětšovák.