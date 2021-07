Zájem bulváru mi nepřekáží, chci žít muzikou, říká dcera Maroše Kramára

Tamara Kramárová se dostala do podvědomí posluchačů díky slovenské poprockové skupině Hex, se kterou nazpívala skladbu Mesto stratilo dych. Nejen o pozornosti bulváru upřené na její rodinu promluvila mladá zpěvačka v rozhovoru pro web Brainee.sk.

O život celé vaší rodiny se už roky zajímají bulvární média. Jsou chvíle, kdy vás to trápí?

Zájem bulváru je něco, s čím jsem vyrůstala. Nepřekáží mi to. Ale někdy se sama sebe ptám, koho to všechno vlastně zajímá? Doufám, že podobný zájem bude i o mou hudbu.

Při jakých příležitostech vnímáte známé příjmení jako výhodu?

Výhoda je v tom, že si mě lidé díky němu možné déle zapamatují. Ale abych byla úspěšná, to je jen na mně.

Jak vás vnímají sledující na sociálních sítích? Jako mladou muzikantku nebo spíše jako dceru Maroše Kramára?

Čím déle tvořím, tím více bych si troufla říct, že mě vnímají spíš jako muzikantku, než dceru slavného herce. Často si mé příjmení ani nespojí s mou rodinou. To vnímám jako kompliment. Zajímá je má hudba a ne to, kdo jsou moji rodiče.

Do podvědomí jste se dostala díky písničce Mesto stratilo dych, kterou jste nazpívala se skupinou Hex. Jak se vám s nimi spolupracovalo?

Spolupráce byla velmi spontánní, upřímná a přirozená. Šla jsem do toho s velkým respektem a bez zkušeností. A odnesla jsem si z toho výsledek, začátek mé hudební kariéry. Kluci byli ke mně velmi otevření, na nic netlačili a dali mi možnost nahlédnout více do zákulisí kapely.

Co bylo prvním impulsem, který vás přivedl k muzice?

Jako sedmiletou mě rodiče přihlásili na hodiny klavíru. I přesto, že mě to nebavilo, drželo je to skoro devět let. Později jsem zjistila, že umět hrát na hudební nástroj je sice fajn, ale klavír si jen tak s sebou nikam nevezmete. A tak jsem se učila hrát na ukulele a kytaru. Dnes jsem vděčná za to minimum hudební teorie, kterou znám.

Jak jste na tom s psaním textů a skládáním hudby?

K psaní vlastní hudby jsem se dostala až minulý rok, kdy jsem se přestěhovala do Brightonu, kde studuji. Díky přebytku volného času a pod vlivem hudebně nadaných kamarádů jsem to zkusila. A od té chvíle jsem nepřestala. Pořád jsem v tom nováček, ale je to krásná forma projevu pocitů a popisu zážitků z každodenního života.

Proč jste se rozhodla pro studium v Británii?

Po absolvování International Baccalaureate (IB) programu v Bratislavě bylo pro mě přirozené jít studovat na vysokou do zahraničí. Vždy mě bavily přírodní vědy a lidé. Ale doktorkou ani psycholožkou jsem být nechtěla. Proto jsem se rozhodla studovat neurovědu.

Do Británie mě to vždy táhlo. A po návštěvě Brightonu mi bylo jasné, že chci jet právě tam. Paradoxně, přesto, že mě studium baví, Brighton a neurověda mě jen utvrdili v tom, že to, čemu se chci opravdu věnovat je hudba.

Ovlivnil vaše studium v Anglii do jisté míry také brexit?

Přijela jsem ještě před brexitem, takže se mě to naštěstí netýká. Změnu jsem pocítila jedině na letišti, kde už to nejde tak rychle, jako kdysi.

Mnoho internátů na Slovensku není právě v nejlepším stavu. Jak je to s ubytováním v Brightonu?

Minulý rok jsem stejně jako všichni prváci bydlela na internátu. Podmínky nebyly nejlepší, kuchyně byla v hrozném stavu. Ale internát byl v krásném prostředí a poznala jsem tam skvělé lidi. Letos už bydlím s kamarády v centru a zároveň pět minut od pláže. Díky tomu, že máme školu online, máme čas si užívat danou lokalitu naplno.

Jak se vám daří kombinovat studium s muzikou?

Zatímco škola mi dává pocit zodpovědnosti a režim, hudba mi přináší radost. Je pravda, že s kytarou vedle stolu mi psaní esejí trvá dvakrát tak déle. Na druhou stranu s každou esejí přichází nápad na novou píseň.

Máte nějaký vzor nebo někoho, s kým byste chtěla nahrát duet?

Vzorů mám mnoho, o duetech jsem zatím nepřemýšlela. Mám radost z těch, které zatím vznikly. První byl s talentovaným Milanem André,se kterým jsem se potkala v létě a napsali jsme píseň Two Leaves. Druhý s názvem Stop Holding On vyšel v zimě i s videoklipem v rámci nové desky od muzikanta, který si říká The Curly Simon.

VIDEO: Tamara - Breezeblocks by Alt J (cover):



V jednom z rozhovorů jste prozradila, že chystáte letos pro své fanoušky novinku. Na co se můžeme těšit?

Po spolupráci s kapelou Hex jsem se potkala s hudebním producentem Oliverem Fillnerem, se kterým jsme si nejdříve nezávazně vyměnili hudební nápady. Po přibližně půlroční intenzivní spolupráci máme téměř hotové EP, tedy mini album. První singly vyjdou v nejbližších měsících, jsem velmi zvědavá, jaká bude odezva na mou osobní tvorbu.

Jakou cestou byste se v životě chtěla ubírat?

Takové otázky nemám ráda, protože se vždycky „leknu“. Ale myslím si, že úspěšná muzikantka s titulem z neurovědy nezní špatně.

Plánujete zůstat v Británii, nebo se chcete vrátit na Slovensko?

Určitě se na čas vrátím i na Slovensko, pak na delší dobu do Anglie, nebo někam úplně jinak. Uvidím, kam mě to potáhne.