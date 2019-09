Světlomalíř Alex Dowis je prvním Čechem v semifinále amerického Talentu

Alex Dowis svou techniku vyvíjí dlouhá léta a touto formou malování vypráví příběh za pomoci živě malovaných obrázků, které na sebe navazují.



V prvním kole amerického Talentu Dowis oslnil diváky a porotu jednoduchým příběhem, ve kterém ztvárnil svou cestu do Ameriky. Vytvořil i legendární stolek s porotou a sám sebe před plátnem. Show zakončil malbou orla bělohlavého. Porotce Simon Cowell řekl, že příběhu neporozuměl a ptal se, co tím chtěl umělec vyjádřit, zda do USA přiletěl na orlovi. Cowella přitom celý sál vypískal. „Bylo to neuvěřitelné,“ prohlásil po postupu Alex Dowis.

V dalším kole světlomalíř připomněl padesáté výročí přistání na Měsíci. „Simona to dostalo a řekl, že z toho měl dvojitou husí kůži. Všechno to, co se odehrává v posledních měsících a týdnech, je pro mě stále neuvěřitelné. Je to opravdu splněný sen,“ přiznal Dowis.

Ve čtvrtfinále pak ztvárnil příběh evoluce. Toto vystoupení už se vysílalo živě na NBC a poprvé hlasovali diváci. „Věděl jsem, že jde o kontroverzní téma. Existuje spousta věřících, kteří tuto teorii odmítají. Tak trochu jsem si v tu chvíli myslel, že ten, kdo věří v Boha, tak mi hlas nepošle, ale asi poslal,“ usmíval se výtvarník, který se o postupu do semifinále dozvěděl až druhý den.

Světelný a streetartový umělec, kterého kdysi „objevila“ Lucie Bílá a pak ho přizvala na své turné, své dovednosti předvede v Los Angeles. Vystoupí na jednom z největších pódií světa v Dolby Theater v Hollywoodu, kde se předávají slavní filmoví Oscaři. Semifinále bude 10. září a odvysílá ho americká televize NBC.